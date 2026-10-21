Tavşanlı’da Osmanlı geleneği bed’i besmele miniklerle yeniden canlandı

Bed’i Besmele geleneği yeniden canlandırıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı geleneği Bed’i Besmele düzenlenen törenle tekrar yaşatıldı. Etkinlik, Amine Hatun 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu bünyesindeki minik öğrencilerin dini ve manevi eğitimlerine başlangıç olarak planlandı ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Yürüyüş ve Osmanlı geleneği:

Tören kapsamında öğrenciler, aileleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı’ndan tekbirler eşliğinde yürüyüşe geçti ve tarihi Ulucami’ye doğru ilerledi. Halk arasında "Âmîn Alayı" olarak bilinen gelenek çerçevesinde çocuklar, Osmanlı kültürüne uygun davranışlarla çevredeki esnaf ve vatandaşlara küçük hediyeler takdim etti; yürüyüş sırasında okunan ilahiler ve dualar çevrede manevi bir atmosfer oluşturdu.

Program akışı ve katılımcılar:

Programa Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli ile Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan de katıldı. Minik öğrenciler, İl Müftüsü Hasan İzmirli’ye temsili bir Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim ederek törene renk kattı. Camide söylenen ilahiler ve yapılan dualar töreni tamamladı; aileler çocuklarının bu geleneğe katılımını gururla izledi.

Tören, hem Osmanlı döneminden kalan kültürel bir ritüelin aktarılması hem de küçük yaşta dini eğitime adım atan öğrencilerin manevi dünyasına katkı sağlaması açısından önem taşıdı.

TAVŞANLI'DA OSMANLI GELENEĞİ "BED'İ BESMELE" YENİDEN CANLANDI