Dolar 50,1474 +0,05%
Euro 55,9097 -0,47%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.564,38 -1,02%
EUR/USD 1,1146 -0,65%
Brent Petrol 98,31 +0,02%
--°

Tavşanlı’da Özgür Özgülgün çocuk edebiyatı ve çevreyi anlattı

Özgür Özgülgün, Tavşanlı'da 'Okul Okuryazar Buluşmaları' kapsamında 17 ilkokuldan yaklaşık 500 öğrenciyle çevre, geri dönüşüm ve yazarlığı paylaştı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:30

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 12:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Tavşanlı’da Özgür Özgülgün çocuk edebiyatı ve çevreyi anlattı

Etkinlik özeti:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen 'Okul Okuryazar Buluşmaları' programı kapsamında oyuncu ve yazar Özgür Özgülgün, ilçedeki 17 ilkokuldan gelen yaklaşık 500 öğrenci ile bir araya geldi. Etkinlik, Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi ve öğrencilerle doğa, geri dönüşüm ile yazarlık üzerine kapsamlı bir söyleşi yapıldı.

Program içeriği:

Etkinliğin merkezinde yazarın çocuk edebiyatı eseri 'Çöp Fabrikası' vardı. Özgülgün, kitabın yazılış sürecini anlatarak öğrencilere hikâe oluşturma aşamalarını ve karakter geliştirmeyi aktardı. Söyleşi sırasında çevre bilinci ve geri dönüşümün önemi vurgulandı; öğrencilerin doğanın korunmasına ilişkin soruları yanıtlandı. Katılımcılar ayrıca yazarla kitaplarını imzalatma ve hatıra fotoğrafları çektirme fırsatı buldu.

Yazarın izlenimleri ve teşekkür:

Etkinlik öncesinde Özgür Özgülgün, Sait Faik Abasıyanık'ın yaşamını ve öykülerini konu alan 'Hayatı Hikâye Olan Adam' adlı oyunu sahnelediklerini belirtti. Ardından ilçe merkezi ve köy okullarından gelen öğrencilerle bir araya geldiklerini, çocuklarla hikâyeler paylaştıklarını ve kitaplarını imzaladıklarını ifade etti. Yazar, öğrencilerin edebiyata ve doğaya gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti ve davet ile misafirperverliklerinden ötürü Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Etkinliğin önemi:

Bu tür buluşmalar, çocukların okuma alışkanlığını güçlendirmekle kalmayıp çevre bilinci oluşturulmasına da katkı sağlıyor. Yazarın doğayla ilgili mesajları ve yazarlık sürecine dair paylaşımları, öğrencilerin hem edebiyata hem de geri dönüşüm uygulamalarına dönük merakını artırdı. Özgülgün'ün Tavşanlı ziyareti sırasında Tavşanlı Höyük ve Aizanoi Antik Kentini yakından tanıdığına dair gözlemleri de etkinlik bağlamında ilçenin kültürel değerlerine dikkat çekti.

OYUNCU VE YAZAR ÖZGÜR ÖZGÜLGÜN TAVŞANLI’DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

OYUNCU VE YAZAR ÖZGÜR ÖZGÜLGÜN TAVŞANLI’DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Solhan'da jandarmadan öğrencilere trafik bilinci eğitimi
images

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı
images

Bartın'da 60+ tazelenme üniversitesi ile 40 öğrenci yeniden sınıfa döndü
images

Gençler COP31 için iklim dostu kampüs peyzajları tasarlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da yola çıkan köpek motosikletli kuryenin devrilmesine neden oldu

karanlık odaklara karşı milli duruş: artık hesap zamanı

Manavgat'ta zeytinin hikayesi sahnede: festival kortejle açıldı

direğe çarpan araç park halindeki otomobilin üzerine devrildi, sürücü polisle tartıştı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi