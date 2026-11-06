Tavşanlı’da Özgür Özgülgün çocuk edebiyatı ve çevreyi anlattı

Etkinlik özeti:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen 'Okul Okuryazar Buluşmaları' programı kapsamında oyuncu ve yazar Özgür Özgülgün, ilçedeki 17 ilkokuldan gelen yaklaşık 500 öğrenci ile bir araya geldi. Etkinlik, Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi ve öğrencilerle doğa, geri dönüşüm ile yazarlık üzerine kapsamlı bir söyleşi yapıldı.

Program içeriği:

Etkinliğin merkezinde yazarın çocuk edebiyatı eseri 'Çöp Fabrikası' vardı. Özgülgün, kitabın yazılış sürecini anlatarak öğrencilere hikâe oluşturma aşamalarını ve karakter geliştirmeyi aktardı. Söyleşi sırasında çevre bilinci ve geri dönüşümün önemi vurgulandı; öğrencilerin doğanın korunmasına ilişkin soruları yanıtlandı. Katılımcılar ayrıca yazarla kitaplarını imzalatma ve hatıra fotoğrafları çektirme fırsatı buldu.

Yazarın izlenimleri ve teşekkür:

Etkinlik öncesinde Özgür Özgülgün, Sait Faik Abasıyanık'ın yaşamını ve öykülerini konu alan 'Hayatı Hikâye Olan Adam' adlı oyunu sahnelediklerini belirtti. Ardından ilçe merkezi ve köy okullarından gelen öğrencilerle bir araya geldiklerini, çocuklarla hikâyeler paylaştıklarını ve kitaplarını imzaladıklarını ifade etti. Yazar, öğrencilerin edebiyata ve doğaya gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti ve davet ile misafirperverliklerinden ötürü Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Etkinliğin önemi:

Bu tür buluşmalar, çocukların okuma alışkanlığını güçlendirmekle kalmayıp çevre bilinci oluşturulmasına da katkı sağlıyor. Yazarın doğayla ilgili mesajları ve yazarlık sürecine dair paylaşımları, öğrencilerin hem edebiyata hem de geri dönüşüm uygulamalarına dönük merakını artırdı. Özgülgün'ün Tavşanlı ziyareti sırasında Tavşanlı Höyük ve Aizanoi Antik Kentini yakından tanıdığına dair gözlemleri de etkinlik bağlamında ilçenin kültürel değerlerine dikkat çekti.

OYUNCU VE YAZAR ÖZGÜR ÖZGÜLGÜN TAVŞANLI’DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU