Dayanışma ile başlayan bir yardım hikâyesi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Akçaşehir köyünde yaşayan 65 yaşındaki Ümmü Kıyar, Ramazan ayında yapılan ziyaretler sırasında bakımsız ve onarıma muhtaç bir evde tek başına yaşadığı tespit edilince ilçedeki sivil ve siyasi aktörler harekete geçti. Duruma kayıtsız kalmayan AK Parti Tavşanlı İlçe Teşkilatı öncülüğünde bölge halkı, muhtar, esnaf ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla kısa sürede bir çalışma başlatıldı.

Kararın alınması ve inşaat süreci:

İlk etapta eski evin tadilatı düşünülse de maliyetin yüksek çıkması üzerine bahçeye sıfırdan yeni bir ev inşa edilmesi kararı verildi. Yapılan organizasyon ve bağışlarla başlatılan inşaat, yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı ve yapı Ümmü Teyze’nin kullanımına hazır hale getirildi. AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, projenin kendileri için bir insanın hayatına dokunmak ve hayır duasını almak anlamına geldiğini vurguladı.

Teslim töreni ve ramazan geleneği:

Yeni evin tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle Ümmü Kıyar teslim edildi. Etkinlikte Kadın Kolları üyeleri, Ramazan ayında verdikleri sözü tutarak evin çatı katında sacları yakıp hamur yoğurdu ve hazırladıkları gözlemeleri köy halkına ve davetlilere ikram etti. Başkan Özer, düzenlenen çalışmada muhtar, köy temsilcisi, teşkilat mensupları ve hayırseverlerin önemli rol oynadığını belirterek, Ümmü Teyze’nin duasının kendileri için her şeyden kıymetli olduğunu ifade etti.

Özer ayrıca projenin anısına yapıya esprili bir atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 500 bin sosyal konut projesi