Tavşanlı'dan teşekkür ziyareti: Akkaya ailesi MHP'ye minnetini iletti

Ziyaretin amacı:

Kıbrıs’ta meydana gelen feribot kazasında yaralanan Tavşanlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Hüseyin Akkaya ve oğlu Alper Akkaya, tedavi ve takip sürecinde yanlarında olan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile ilgilenip teşekkür etmek amacıyla MHP Tavşanlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Aile, ziyaret sırasında vekil Erbaş’a ve parti yönetimine sağlık süreçleri boyunca gösterilen ilgi ve destek için şükranlarını sundu.

Sağlık durumu ve parti açıklamaları:

Parti yöneticileri, ziyaret sırasında Akkaya ailesinin güncel sağlık durumlarına ilişkin bilgi alarak aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Behiç Barut, “Nazik ziyaretlerinden dolayı Hasan Hüseyin Akkaya ve Alper Akkaya’ya teşekkür ediyor, yaşadıkları elim kaza nedeniyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendilerine ve ailelerine sağlık, huzur ve afiyet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Akkaya ailesi ise tedavi ve destek döneminde kendilerine gösterilen yakın ilgi nedeniyle memnuniyetlerini belirtti ve teşekkürlerini yineledi. Parti yönetimi de aileye tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

KIBRIS’TAKİ KAZADA YARALANAN AKKAYA AİLESİNDEN MHP’YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ