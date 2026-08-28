Tavşanlı'nın U15 güreşçileri Sakarya'da takım şampiyonluğunu getirdi

Tavşanlı Belediye Spor Kulübü'nün zaferi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesini temsil eden Tavşanlı Belediye Spor Kulübü U15 güreş takımı, Sakarya'da düzenlenen U15 Yaş Serbest Güreş Zafer Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı. Takım halinde elde edilen birincilik, kulübün genç sporcularının disiplinli çalışmasının ve teknik ekibin planlı hazırlığının sonucu olarak değerlendirildi.

turnuva ve katılım:

Etkinlik, Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer aldı ve 26-29 Ağustos tarihleri arasında Sakarya'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden toplam 30 takımın katıldığı organizasyonda İstanbul ve Kocaeli gibi büyükşehir belediye takımları da mücadele etti. Rekabetin yüksek olduğu bu platform, gençler için hem deneyim hem de gösteri fırsatı sundu.

müsabakalar ve madalyalar:

Tavşanlılı sporcular zorlu karşılaşmalarda öne çıkarak farklı kilolarda kürsüye çıktı. Takımın temsilcileri 34, 48, 57 ve 75 kilogram kategorilerinde madalyalar kazanarak hem bireysel hem de takım başarısına katkı sağladı. Bu dereceler, takım puanlamasında yüksek skorlar getirdi ve sonunda Tavşanlı Belediye Spor Kulübü'nü zirveye taşıdı.

antrenör ve değerlendirme:

Başarının ardından antrenör Ahmet Yaşar Yıldız ile genç sporcular ve teknik ekip kamuoyu önünde tebrik edildi. Antrenör Yıldız'ın liderliğinde sergilenen azim, kulüp içi çalışmaların verimli seyrettiğine işaret ediyor. Elde edilen şampiyonluk, ilçede genç sporculara örnek teşkil ederken kulübün gelecek planlarına da olumlu katkı sağlayacak bir moral kaynağı oldu.

Turnuva performansı, Tavşanlı için sadece bir kupa kazanımı değil; altyapı yatırımlarının, antrenman süreçlerinin ve yerel destek mekanizmalarının sonuç verdiğinin somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Genç güreşçilerin bu deneyimi, ilerleyen dönemdeki ulusal yarışmalar için önemli bir referans oluşturacak.

SAKARYA'DA ŞAMPİYON OLDULAR