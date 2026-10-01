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TAYFUN füzesi Rize-Artvin havalimanı'ndan yeniden test edildi

Roketsan'ın geliştirdiği TAYFUN füzesi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordinasyonla Rize-Artvin Havalimanı'ndan yeniden test edildi; atış başarılı oldu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:08

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 15:28

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EDİTÖR: İrem Özkan

TAYFUN füzesi Rize-Artvin havalimanı'ndan yeniden test edildi

test atışının ayrıntıları:

Roketsan tarafından üretilen TAYFUN füzesi, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Rize-Artvin Havalimanı'ndan yeniden test edildi. Test atışı Roketsan yetkilileri gözetiminde gerçekleştirildi ve planlandığı şekilde tamamlandı.

güvenlik önlemleri ve saha uygulamaları:

Atış sırasında havalimanının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı; bölgeye erişim kısıtlandı ve emniyet protokolleri uygulandı. Yetkililer, test sürecinin güvenlik standartlarına uygun olarak yürütüldüğünü bildirdi.

sonuç ve değerlendirme:

Gerçekleştirilen test atışı yetkililerin verdiği bilgiye göre başarıyla tamamlandı. Roketsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasındaki koordinasyon çerçevesinde yapılan bu uygulama, TAYFUN programı kapsamında yürütülen test faaliyetlerinin devam ettiği bilgisini teyit etti.

ROKETSAN TARAFINDAN ÜRETİLEN TAYFUN FÜZESİ İÇİN RİZE&#039;DEN YENİ BİR TEST ATIŞI...

ROKETSAN TARAFINDAN ÜRETİLEN TAYFUN FÜZESİ İÇİN RİZE'DEN YENİ BİR TEST ATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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