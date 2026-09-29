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Tayland'da sel felaketi: can kaybı 23'e çıktı, hava ulaşımı aksadı

16 Eylül'den beri süren yoğun yağışlar 42 eyalette sel baskınlarına yol açtı; can kaybı 23'e çıktı, hasar milyonlarca dolar, Suvarnabhumi'de kaos yaşandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tayland'da sel felaketi: can kaybı 23'e çıktı, hava ulaşımı aksadı

selin etkileri:

16 Eylül'den bu yana süren şiddetli yağışlar, başkent Bangkok'un da aralarında bulunduğu 42 eyalette yaygın sel baskınlarına yol açtı. Yetkililer, ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e yükseldiğini bildirdi. Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, kentte ana yolların su altında kalmasının iki gün içinde normale dönmesini beklediklerini, ancak su altındaki diğer bölgelerin temizlenmesinin bir haftayı bulabileceğini söyledi. Sittipunt, 'Suların çekildiği bölgelerde toparlanma çalışmaları başladı' dedi.

ekonomik etkiler:

Yetkililer sellerin ülke genelinde tahmini 367 milyon dolar tutarında hasara yol açtığını belirtirken, bu durum turizme dayalı ülke ekonomisinde ek baskı oluşturuyor.

hava trafiği ve operasyonel aksaklıklar:

Ülke genelinde havalimanları faaliyetlerini sürdürse de, Suvarnabhumi Havalimanı'nda ciddi bir karışıklık yaşandı. Milli hava yolu şirketi Thai Hava Yolları, çalışanlarının yaklaşık yarısının işe gelememesi nedeniyle operasyonların büyük ölçüde aksadığını açıkladı. Şirket, Bangkok'tan planlanan uçuşların yaklaşık yüzde 30'una denk gelen 30 sefer'i iptal etmeyi ve Suvarnabhumi'de uçuşlardan kalan yaklaşık 5 bin 600 bagaj'ın mahsur kaldığını bildirdi.

Thai Hava Yolları üst yöneticisi Chai Eamsiri, son iki gündeki uçuşların neredeyse yüzde 100'ünün geciktiğini, operasyon kapasitesinin sürdürülemediğini ve zamanında gerçekleşen uçuşların oranının yüzde 3'ün altında kaldığını söyledi. Eamsiri, havayolunun Bangkok'tan gerçekleştirdiği uçuşlardaki azalmanın en az üç gün daha sürebileceğini belirtti.

Tayland’da 16 Eylül’den bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 23’e...

Tayland’da 16 Eylül’den bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 23’e yükseldi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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