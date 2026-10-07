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Tayland'ı vuran sellerde can kaybı 60'a çıktı

16 Eylül'den beri süren yoğun yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 60'a yükseldi; Bangkok ve 27 eyalette 1 milyondan fazla hane etkilendi, yeni sağanaklar bekleniyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tayland'ı vuran sellerde can kaybı 60'a çıktı

Tayland'da can kaybı ve etkilenen bölgeler

16 Eylül'den bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 60 olduğunu açıkladı. Olaydan etkilenenler arasında başkent Bangkok da bulunuyor ve yağışların çok sayıda eyalette hasara yol açtığı bildirildi.

afet dairesinin açıklaması:

Afet Önleme ve Azaltma Dairesi, selin Bangkok ve 27 eyalette etkili olduğuna dikkat çekti. Kurum yaptığı açıklamada, selden etkilenen hane sayısının 1 milyondan fazla olduğunu duyurdu ve bölgedeki durumun izlenmeye devam ettiğini belirtti.

meteorolojiden yeni uyarı:

Tayland Meteoroloji Dairesi ise ülkenin kuzey, kuzeydoğu, orta, doğu ve güney kesimlerinde 9-13 Ekim tarihleri arasında şiddetli sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiğini bildirdi. Kurumun uyarısı, yetkililerin ve halkın hava koşullarına karşı tedbirli olması gerektiğini ortaya koyuyor.

Yetkililerden gelen sayısal veriler ve meteorolojinin uyarıları, bölgede sel riskinin devam ettiğine işaret ediyor; resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

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Tayland'da 16 Eylül'den itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 60'a yükseldi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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