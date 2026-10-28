TBF yönetimi ibra edildi, Türkoğlu gelir artışını açıkladı

TBF mali genel kurulunda oy birliğiyle ibra kararı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurulda federasyonun faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi ve toplantıya 96 delege katıldı.

oy birliğiyle ibra edildi:

Genel kurulda tüm gündem maddeleri delegelerin ortak kararıyla kabul edildi. Toplantı gündemi çerçevesinde mali raporlar ve denetim sonuçları sunulduktan sonra yapılan oylamada federasyon yönetimi güvenoyu almış oldu. Katılımcılar toplantı sürecinin şeffaflığı ve hesap verilebilirlik vurgusuna dikkat çekti.

mali veriler ve kulüplere yapılan ödemeler:

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu iki sezonu kapsayan döneme ilişkin bir sunum yaptı. Türkoğlu sunumunda, federasyonun toplam gelirlerinde yüzde 95 artış kaydedildiğini bildirdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerde yüzde 24, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerde ise yüzde 200 artış gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ayrıca altyapıdan sporcu yetiştiren kulüplere yapılan teşvik ödemelerinin yüzde 50 yükseltildiği belirtildi. Bu adımların, hem liglerin rekabet gücüne hem de altyapı yatırımlarına pozitif katkı sağlaması hedefleniyor.

Sizlerin sayesinde, Türk basketbolunu sizlerin desteğiyle yönetmeye çalışıyoruz. Bize duyduğunuz destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Son 2 seneyle aynı amaç ve doğrultuda hizmet edeceğimizi de belirtmek isterim

Genel kurulun sonuçları federasyonun mali disiplin ve kulüplere yönelik destek politikasının devam edeceğine işaret etti. Alınan kararlar, önümüzdeki dönemde uygulanacak mali planlamanın da temelini oluşturacak.

TBF BAŞKANI TÜRKOĞLU, TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN KULÜPLERE YAPILAN ÖDEMELERDE YÜZDE 24, HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN KULÜPLERE YAPILAN ÖDEMELERDE İSE YÜZDE 200 ARTIŞ YAPILDIĞINI DUYURDU.