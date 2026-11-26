TBMM Başkanı Kurtulmuş Sydney’de Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı için bulunduğu Avustralya’da resmi temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Sydney’deki Hyde Park içindeki Atatürk Anıtını ziyaret ederek, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi bıraktı ve anıt önünde saygı duruşunda bulundu.

heyet ve ziyaretin akışı:

Ziyarette Kurtulmuş’a, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye’nin Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Türkiye’nin Sydney Başkonsolosu Emre Özkan eşlik etti. Heyet, anıt önünde birlikte fotoğraf çektirdi ve ziyaret kapsamında Hyde Park içindeki Anzak Anıtını da ziyaret etti.

sembolik anlam ve diplomatik çerçeve:

Atatürk Anıtı’na çelenk bırakma töreni, TBMM Başkanlığı düzeyinde yapılan resmi ziyaretlerin geleneksel bir parçası olarak değerlendirildi. Bu tür anma ve protokol ziyaretleri, Kurtulmuş’un MIKTA toplantısı çerçevesindeki temaslarının hem resmiyetini hem de saygı gösterisini yansıtıyor; heyetin ortak görüntüsü ise diplomatik ilişkiler ve parlamenter diyalog açısından önem taşıdı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, AVUSTRALYA’NIN SYDNEY KENTİNDEKİ ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK BIRAKTI.