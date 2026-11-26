TBMM'de gerçekleşen görüşme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de bir araya geldi. Görüşme, Bahçeli'nin DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapıldı.

görüşmenin akışı:

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında karşıladı. Toplantı yaklaşık 45 dakika sürdü; görüşmenin sonunda Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na kapıya kadar eşlik ederek kendisini uğurladı.

kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesi:

Görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu kısa bir değerlendirme yaparak, "Sayın Genel Başkanla Türkiye’de medyanın sorunlarını görüştük" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iki liderin özellikle medyaya ilişkin konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduğunu işaret etti.

Her iki tarafın görüşmeye ilişkin detaylı bir ortak açıklama yapmaması nedeniyle içeriğe dair bilgi sınırlı kalırken, yapılan kısa değerlendirme toplantının gündeminin net olarak medyanın sorunları olduğunu ortaya koydu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ile görüştü