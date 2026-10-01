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tbmm'de izleme komisyonu: yıldız, kurulmanın bir hafta veya 10 günü bulacağını söyledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' izleme komisyonunun partilerin temsil oranına göre bir hafta ila 10 gün içinde kurulmasını beklediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Caner Şahin

tbmm'de izleme komisyonu: yıldız, kurulmanın bir hafta veya 10 günü bulacağını söyledi

TBMM'de izleme komisyonu için zaman ve yetki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM koridorlarında gazetecilere yaptığı açıklamada, "bir hafta veya 10 gün içerisinde kurulacağını ümit ediyorum" ifadesini kullandı. Yıldız, söz konusu komisyonda görev alacak milletvekillerinin partilerin oy veya temsil oranlarına göre belirleneceğini ve Meclis Başkanlığı tarafından partilere üye bildirim yazısının bugün ya da yarın gönderilebileceğini dile getirdi.

Yıldız, komisyonun görevinin çerçeve yasanın 7'nci maddesinde şekillendiğini hatırlatarak, bu görevin izleme olduğunu, komisyonda "herhangi bir yaptırım" yetkisinin bulunmadığını, ancak gerektiğinde kanun teklifi verebilecek ve tavsiyelerde bulunabileceğini söyledi.

Komisyonun yapısı ve çalışma biçimi:

Yıldız, komisyonda görev alacak üyelerin sayısının istihbarat komisyonuna benzer şekilde 17 kişi olabileceğini veya daha düşük bir sayı seçilebileceğini belirtti. Üyelik dağılımının temsil nispetine göre yapılacağını vurgulayan Yıldız, "AK Parti ile CHP’nin vereceği üye sayısı aynı olmaz" ifadesiyle, partiler arası temsil farklılıklarına işaret etti.

Komisyonun saha çalışmalarının nasıl yürütüleceğine dair soruya Yıldız, çerçeve yasanın uygulanmasının takip edileceğini, bunun sadece Meclis içi bir denetim olmayacağını söyledi. Üyelerin partiler tarafından bildirileceğini, kaç kişinin yer alacağının ise partilerin bildirimi sonucunda netleşeceğini aktardı.

Fon krizi değerlendirmesi ve adli süreç yaklaşımı:

Yıldız, fon kriziyle ilgili sorulara karşılık olarak "Devletimiz her türlü tedbiri alıyor, takibi yapıyor. Devletimize güvenelim" dedi. Yıldız, yasal sürecin devam ettiğini, yetimin, garibin ve gurebanın hakkının korunacağını vurgulayarak, konuyu adli bir mesele olarak nitelendirdi.

Ek olarak Yıldız, suçsuzluk karinesine inandığını belirtti: "Kesin hüküm haline gelene kadar ‘şu şahıs suçludur, suçsuzdur’ demem, benim için yalnızca şüphelidir." Mecliste ayrıca bir araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağına ilişkin soruya ise bunun tamamen adli sürece bağlı olduğunu ve kendisinin bunun gereğini görmediğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: &quot;Komisyonun bir hafta veya 10 gün içerisinde kurulacağını ümit...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Komisyonun bir hafta veya 10 gün içerisinde kurulacağını ümit ediyorum"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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