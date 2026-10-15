TBMM'de sağlıkta hak ve sürdürülebilirlik için yeni adımlar

TBMM temaslarının özeti:

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban ve beraberindeki heyet, TBMM ziyaretlerinde hekimlerin mesleki ve sosyal haklarını güçlendirmeye yönelik bir dizi öneriyi milletvekilleri ve bakanlık temsilcileriyle paylaştı. İlk durağın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Süver olduğu görüşmede, sağlık çalışanlarının sosyal yaşamına ve çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin çözümler ele alındı.

Sosyal tesisler ve çevre odaklı projeler:

Görüşmede hekimlerin mevcut sosyal tesis imkanlarının yetersiz olduğu vurgulanarak; hekim evi kurulması, sosyal tesis sayısının artırılması ve hekimlere uygun şartlarda konut edindirme projelerinin Cumhurbaşkanlığı düzeyinde değerlendirilmek üzere sunulduğu bildirildi. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ekolojik dengeyi gözeten bilimsel yaklaşımlar ön plana çıkarıldı; toplantıda yangına dayanıklı zeytin ağacı gibi alternatif ağaçlandırma modellerinin değerlendirilmesi önerildi.

Hekimlik Meslek Kanunu ve malpraktis tartışmaları:

Heyet, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Milletvekili Dr. Hasan Arslan ile yaptığı görüşmede sendika tarafından hazırlanan Hekimlik Meslek Kanunu taslağını detaylı biçimde sundu. Toplantıda malpraktis sorumluluğunun hukuki sınırları, ağır tazminat riskleri ve bunun sonucu ortaya çıkan defansif tıp uygulamalarının sağlık hizmetlerine etkileri ayrıntılarıyla ele alındı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Uzm. Dr. Adil Kurban, hedeflerinin yalnızca hekimlerin mesleki haklarını savunmak olmadığını; hekim, hasta ve hukuk arasındaki dengeyi gözeten kalıcı bir yasal çerçeve oluşturmak ve hekimlerin sosyal yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Görüşmelerde sunulan önerilerin takip edileceği ve ilgili merciler nezdinde süreçlerin işletileceği belirtildi.

HEKİMSEN GENEL BAŞKANI UZM. DR. ADİL KURBAN (SOLDA) VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKAN YARDIMCISI VE CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI HASAN SÜVER (SAĞDA).