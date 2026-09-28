TCC Group, IFCEM'i alarak Avrupa'daki konumunu güçlendiriyor

TCC Group Holdings, IFCEM ile Avrupa stratejisini genişletiyor

Küresel çimento oyuncusu TCC Group Holdings (Taiwan Cement Corporation), Ukrayna'nın en büyük ikinci çimento üreticisi Ivano-Frankivskcement (IFCEM Group) ve bağlı şirketlerinin satın alımı için anlaşma imzaladı. İşlemle birlikte TCC çatısındaki grubun yıllık çimento üretim kapasitesi 117 milyon tona ulaşacak ve grubun Avrupa'daki operasyonları belirgin şekilde güçlenecek.

işin kapsamı ve kapasite etkisi:

Anlaşma sadece çimento tesislerini kapsamakla kalmıyor; satın alma paketi içinde hazır beton, agrega, çatı kaplama malzemeleri, alçı ürünleri ve kuru harç tesisleri yer alıyor. IFCEM, Ukrayna pazarında yaklaşık %36 pazar payına sahip bulunuyor ve Batı Ukrayna üretim altyapısının yanı sıra Polonya, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Moldova'ya uzanan güçlü bir ihracat ağına sahip.

Birleşme sonrası gruba katılacak yaklaşık 2 bin 500 yeni çalışanla birlikte TCC, artık yalnızca çimento üreticisi olmaktan öte; geri dönüşüm, alternatif yakıt kullanımı ve liman operasyonları dahil olmak üzere daha entegre bir sanayi ekosistemini yönetecek hale geliyor.

entegrasyon süreci ve düşük karbon vizyonu:

CIMPOR & OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık süreci değerlendirirken, Eylül 2016'da başlayan ve 10 yılda kurgulanan büyüme hedefinin IFCEM entegrasyonu ile yeni bir aşamaya geçtiğini vurguladı. Çalbıyık, 'Eylül 2016’da ‘Globalde Lokal Oyuncu’ olma hedefiyle çıktığımız yolculukta bugün 10. yılımıza ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. IFCEM Grup’un bünyemize katılması, kendi tasarladığımız büyüme yolculuğumuzun ve Avrupa’daki genişleme stratejimizin çok önemli bir adımı. TCC’nin uzun vadeli küresel vizyonu doğrultusunda IFCEM’in Grubumuza katılımını sağlayan anlaşmayla toplam çimento üretim kapasitemizi 117 milyon tona ulaştırıyoruz. Bizi güçlü kılan yalnızca ulaştığımız tonajlar değil; mühendislik gücümüzü, teknolojimizi ve operasyonel kabiliyetlerimizi ortak bir vizyonda buluşturabilmemizdir. IFCEM’in katılımıyla; alçı levhadan çatı sistemlerine, kuru yapı karışımlarından beton ve prefabrik ürünlere kadar geniş bir yelpazeyi portföyümüze katarak Yapı Malzemeleri alanındaki gücümüzü önemli ölçüde genişletiyoruz. Birleşme sonrasında grubumuza katılan yaklaşık 2 bin 500 yeni çalışma arkadaşımızla birlikte artık sadece çimento üreten bir grup değil; düşük karbonlu çözümlerden geri dönüşüme, alternatif yakıtlardan liman operasyonlarına uzanan çok daha geniş ve entegre bir sanayi ekosistemini yönetiyoruz.'

Açıklamada TCC Group'un, düşük karbon Ar-Ge deneyimini ve yeşil üretim uygulamalarını IFCEM'e aktaracağı; böylece Doğu Avrupa pazarında düşük karbon teknolojileriyle öncü rol üstlenilerek bölgenin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Şirket, bu adımı yalnızca kapasite artışı olarak değerlendirmiyor; yerel kabiliyetleri küresel deneyimle birleştirerek kalıcı bir yapı malzemeleri platformu kurmayı amaçlıyor.

Satın alma işleminin tamamlanması ve IFCEM'in entegrasyonu sonrasında odağın operasyonel uyum, finansal sinerji yaratma ve bölgesel değer üretimi olacağı açıklandı. Bu bağlamda, lojistik, üretim teknolojileri ve çevresel performansın iyileştirilmesi çalışmaları öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, TCC Group'un bu hamlesi Avrupa'da özellikle Doğu Avrupa pazarlarında daha etkin bir konum elde etme, düşük karbonlu üretim ve entegre yapı malzemeleri tedarik zinciri oluşturma hedefine yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

CIMPOR & OYAK ÇİMENTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUAT ÇALBIYIK