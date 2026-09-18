TCG Işın ana üssüne döndü; arama taramalar TCG Alemdar ve Optimus Prime ile devam ediyor

TCG Işın görevini tamamlayarak İstanbul’a döndü

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta Kıbrıs Girne Limanı çıkışında alabora olan Filo Jet adlı gemi faciasına ilişkin arama kurtarma çalışmalarına katılan TCG Işın (A583), üzerindeki görevleri tamamladıktan sonra İstanbul Beykoz Umuryeri'ndeki ana üssüne geri döndü.

Görev süreci ve dönüş:

TCG Işın, bölgedeki arama faaliyetlerinde yer aldı ve birim görevlerini başarıyla noktaladı. Gemi, operasyon sonrası planlanan rotasını izleyerek İstanbul’daki ana üssüne intikal etti; bu dönüş, arama-kurtarma ekiplerinin rotasyon ve lojistik takibini kolaylaştırıyor.

Arama tarama faaliyetlerinin seyri:

Bölgedeki çalışmaların devamında TCG Alemdar (A582) ile derin sularda ROV teknolojisiyle çalışma yapabilen Optimus Prime isimli gemilerin görev aldığı bildirildi. Bu unsurlar, sahada arama tarama kapasitesinin sürdürülmesini sağlıyor ve derin su aramalarına teknik destek veriyor.

Yetkililer, TCG Işın’ın görevini tamamlamasının ardından sahadaki diğer unsurların faaliyetlerine odaklandığını belirtti; operasyonların sürekliliği, kayıp arama çalışmalarının ilerleyen safhalarında da kritik öneme sahip olacak.

"TCG Işın" gemisi İstanbul'da