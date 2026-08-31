Tecirli kavşağında kafa kafaya çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Tecirli kavşağında kafa kafaya çarpışma

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza yeri ve taraflar:

Edinilen bilgilere göre kaza, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Tecirli köyü yol kavşağında yaşandı. Olayda, Özgür Ö. (28) yönetimindeki 02 AGB 450 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AEN 563 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Müdahale ve soruşturma:

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralıyı ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde çalışma yürütüyor.

KAZA YAPAN MOTOSİKLET