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Tecirli kavşağında kafa kafaya çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman Gölbaşı Tecirli kavşağında otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Özgür Ö. (28) ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 18:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tecirli kavşağında kafa kafaya çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Tecirli kavşağında kafa kafaya çarpışma

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza yeri ve taraflar:

Edinilen bilgilere göre kaza, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Tecirli köyü yol kavşağında yaşandı. Olayda, Özgür Ö. (28) yönetimindeki 02 AGB 450 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AEN 563 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Müdahale ve soruşturma:

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralıyı ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde çalışma yürütüyor.

KAZA YAPAN MOTOSİKLET

KAZA YAPAN MOTOSİKLET

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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