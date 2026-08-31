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Tecirli kavşağında trafik kazası: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Tecirli kavşağında otomobille kafa kafaya çarpışan 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü Özgür Özerbey ağır yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tecirli kavşağında trafik kazası: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

kaza yeri ve araçlar:

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Tecirli köyü yol kavşağında bir trafik kazası meydana geldi. Olayda 02 AGB 450 plakalı motosikleti kullanan Özgür Özerbey ile sürücüsü tespit edilemeyen 27 AEN 563 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

yaralının durumu ve müdahale:

Meydana gelen çarpışmada 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü Özgür Özerbey ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve Özerbey ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma:

Kaza ile ilgili jandarma ve trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın oluş nedeninin tespiti ve sorumlulukların belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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