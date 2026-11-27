Tecrübesi hayat kurtardı: kantin görevlisi Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Şehit Nuri Pamir İlkokulu’nda, kantinden aldığı simit parçasının boğazına kaçması sonucu nefes almakta zorlanan bir öğrenci, kantin görevlisi Azize Taşkın tarafından yapılan müdahale ile kurtarıldı. O anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

Olayın gelişimi:

Kantin görevlisi Azize Taşkın, öğrencinin arkadaşının omzuna dokunarak yardım istediğini fark etti. Başlangıçta şakalaşıyorlar zanneden Taşkın, çocuğun boğazında bir şey kaldığını anlayınca hemen yanına koştu. Uyguladığı Heimlich manevrası ile simit parçasının çıkmasını sağladı; öğrenci kısa sürede rahatladı ve olay fiziksel bir yara olmadan sonlandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler müdahalenin ani ve etkili oluşunu gösteriyor.

Görevlinin deneyimi ve ilk yardım belgeleri:

Azize Taşkın, benzer bir durumun kendisinin de başına geldiğini ve eşinin kendisini kurtardığını belirterek olaydan ders çıkardığını söyledi. Yaklaşık 3 yıl önce yaşadığı bu deneyim sonrası ilk yardım eğitimlerine önem verdiğini ve kantin çalışanlarının ilk yardım belgelerinin olduğunu vurguladı. Taşkın, bu eğitimlerin olası benzer vakalarda hayat kurtarıcı olduğunu belirtti.

Olayın ardından öğrencinin arkadaşının ona sarılması duygusal bir an oluşturdu. Taşkın, yaşananlar sonrası olumlu dönüşler aldığını, insanlık vazifesini yerine getirdiğini ve kimsenin zarar görmemesini dilediğini ifade etti. Okulda yaşanan bu müdahale, ilk yardım bilgisinin önemi ve acil durumlarda soğukkanlılığın etkisini bir kez daha gösterdi.

AZİZE TAŞKIN