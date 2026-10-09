Dolar 49,3373 +0,11%
Euro 55,2479 -0,03%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.695,32 +1,54%
EUR/USD 1,1202 -0,12%
Brent Petrol 104,70 +0,40%
--°

tehdit ederek eski eşinin evini yakan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de eski eşinin yaşadığı evi "Evinizi de sizi de yakacağım" diyerek ateşe veren U.Ö. yakalandı; aile fertleri kurtarıldı, şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 14:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

tehdit ederek eski eşinin evini yakan zanlı tutuklandı

tehdit ederek eski eşinin evini yakan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de, Gündoğdu Mahallesi Şehit İlhami Barış Sokak'ta meydana gelen olayda, eski eşinin yaşadığı evi ateşe veren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

olayın seyri:

İddiaya göre, U.Ö. (35) dün akşam saatlerinde eski eşi E.A. (32)'nın yaşadığı adrese gelerek çeşitli tehditlerde bulundu. Şüphelinin, evdekilere yönelik sarf ettiği sözler arasında "Evinizi de sizi de yakacağım" ifadesi yer aldı. Ardından evde yangın çıkarıldığı belirtildi. Olay anında evde bulunan E.A., annesi S.A. (50), anneannesi A.İ. (66), dayısı A.İ. (45) ve 8 yaşındaki çocuk dışarı çıkarak yangından kurtuldu.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahale edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı evde delil çalışması gerçekleştirdi. E.A., şüpheli hakkında şikayette bulunurken, aralarında devam eden adli süreç kapsamında şüpheliye ilişkin elektronik kelepçe tedbirine dair kararın bulunduğunu bildirdi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kısa sürede şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerince gözaltına alınan U.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik güçleri ve adli birimler delil tespitine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Eski eşinin yaşadığı evi ateşe verdi: Korku dolu anlar yaşatan şahıs tutuklandı

Eski eşinin yaşadığı evi ateşe verdi: Korku dolu anlar yaşatan şahıs tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Araç kamerası kaydetti: midibüsü sollayan motosiklet aydınlatma direğine çarptı
images

Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama
images

Eskil'de kaldırıma savrulan genç sürücü ağır yaralandı
images

Moskova'da hava trafiği sekteye uğradı: dört havalimanında seferler yaklaşık yed...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaray devreyi Abdülkerim'in golüyle önde kapattı

Adana müzesinde on’ca lezzet buluşması

Araç kamerası kaydetti: midibüsü sollayan motosiklet aydınlatma direğine çarptı

NATO paylaşımında TCG Gediz fırkateyninin görüntüleri öne çıktı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da