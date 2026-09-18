Tehdit mesajları alan Kobra Murat savcılığa başvuruyor

tehditleri savcılığa taşıma kararı

Kamuoyunda Kobra Murat adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, yaklaşık iki aydır farklı numaralardan gelen tehditler nedeniyle resmi makamlara başvuracağını duyurdu. Divandiler, telefon numaralarını engellemesine rağmen aramaların ve mesajların devam ettiğini, tehditlerin özellikle ailesine yönelik olduğunu söyledi.

tehditlerin biçimi ve talep edilen para:

Şarkıcı, kendisine yönelik mesaj ve aramalarda haraç amaçlı taleplerle karşılaştığını belirterek, dolandırıcıların "1 milyon dolar vereceksin" şeklinde bir talepte bulunduğunu aktardı. Divandiler, mesajlarda "evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız, evini yakarız" gibi ifadelerin kullanıldığını ve bunun ailesinde huzursuzluk yarattığını ifade etti.

Divandiler, tehditlerin içeriğini şöyle özetledi: "Bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız, böyle yaparız falan filan. Saçma sapan şeyler yazıyorlar." Bu nedenle hukuki yollara başvurma kararı aldığını bildirdi.

devlete güven ve kişisel tepkiler:

Şarkıcı, kamu düzeni ve güvenlik konusundaki yaklaşımını vurgulayarak, "Gayrimeşru işler devletimizden uzak dursun. Zaten emniyetimiz, devletimiz bu konuda mükemmel çalışıyor" dedi. Ayrıca sözlerine, "Kimse kimsenin ekmeğine, yuvasına, çalıştığına göz dikmesin, herkes çabalasın. Benim gibi 23 saat çalışsın, 3 saatte uyusun, o da uyuyabilirse" şeklindeki ifadelerle devam etti.

Divandiler, tehditlerin kaynağını tespit etmek için yetkililerle iş birliği yapacağını ve konuyu takip edeceğini belirtti: "O yüzden devletime başvurdum."

ÜNLÜ ŞARKICI KOBRA MURAT TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEYEREK, SAVCILIĞA BAŞVURACAĞINI AÇIKLADI: "1 MİLYON DOLAR VERECEKSİN, EVİNİ KELEŞLE TARARIZ"