Tehlike arz eden yapı için kontrollü yıkım: Zonguldak'ta beş katlı bina sökülüyor

Zonguldak'ta 5 katlı binanın kontrollü yıkımı başladı

Meşrutiyet Mahallesi Hasan Karabacak Sokak'ta bulunan 5 katlı binada, yaklaşık iki ay önce duvarlarda ve taşıyıcı yapının çeşitli noktalarında çatlaklar tespit edilmesinin ardından bina daha önce tahliye edilmişti. Yapıda görülen bozulmaların sürmesi üzerine belediye yıkım kararı aldı ve iş makineleriyle kontrollü yıkım çalışmalarına başlandı.

yıkım kararının gerekçesi:

İncelemelerde, istinat duvarında ve yapının farklı bölümlerinde çatlaklar saptandı. Bu alanlardaki hasar, yapının güvenli şekilde ayakta tutulamayacağı değerlendirmesine yol açtı ve yıkım kararı uygulanmaya konuldu.

güvenlik ve tahliye:

Yıkım öncesi polis ve zabıta ekipleri sokağı güvenlik çemberine aldı; çevrede park halinde bulunan araçlar kaldırıldı ve vatandaşların çalışma alanına yaklaşması engellendi. Olası zarar riskine karşı binanın yakınındaki 14 dairelik iki bina de tedbiren boşaltıldı.

Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkım sırasında oluşabilecek tozun çevreye yayılmasını azaltmak amacıyla tazyikli suyla çalışmalara destek verdi. İş makineleri kontrollü biçimde ilerleyerek çevre güvenliği gözetildi.

ZONGULDAK’TA YAKLAŞIK İKİ AY ÖNCE DUVARLARINDA VE TAŞIYICI YAPININ ÇEŞİTLİ BÖLÜMLERİNDE OLUŞAN ÇATLAKLAR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN 5 KATLI BİNANIN KONTROLLÜ YIKIMINA BAŞLANDI. YIKIM SIRASINDA ZARAR GÖRME İHTİMALİ BULUNAN 14 DAİRELİK İKİ BİNA DA TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI.