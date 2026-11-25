TEI'nin uluslararası büyüme hamlesi:

Türkiye’nin havacılık motorlarında öne çıkan şirketi TEI, küresel ölçekte büyüme stratejisinin ilk adımını Avrupa'ya taşıyor. Şirket, Bulgaristan’ın Plovdiv (Filibe) kentinde kurulacak yeni bir imalat tesisi için harekete geçti. Bu yatırım, özellikle ileri teknoloji gerektiren motor komponentlerinin üretimini hedefliyor.

Projede öne çıkan unsur, yüksek hassasiyet ve ileri üretim tekniklerinin bir arada kullanılması olacak. TEI, bu adım ile üretim yeteneklerini uluslararası pazarda daha görünür kılmayı amaçlıyor.

yeni tesisin odağı:

Kurulması planlanan tesiste yaklaşık 100 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Tesisin öncelikli görevi, havacılık motorlarında kullanılan kritik parçaların üretimini gerçekleştirmek olacak. Bu parçalar, hem yüksek teknoloji hem de sıkı kalite kontrolleri gerektiren ürünlerden oluşuyor.

TEI’nin açıklamasına göre yeni üretim hattı, motor parçaları imalatında mevcut kapasiteyi tamamlayacak şekilde tasarlanacak ve şirketin tedarik zincirindeki rolünü güçlendirecek.

stratejik kazanımlar ve erişim:

Bu hamle ile TEI, Avrupa Birliği pazarına doğrudan erişim sağlayacak ve burada çeşitli müşteri ve finansman imkanlarına daha kolay ulaşabilecek. Haberde belirtildiği gibi, bu adım birçok Türk savunma ve havacılık şirketinin izlediği bir rota ile benzer avantajlar sunmayı hedefliyor.

Yeni tesis, TEI’nin küresel müşteri portföyünü genişletmesine, tedarik zinciri içindeki kapasitesini artırmasına ve Avrupa merkezli iş fırsatlarına doğrudan katılımına katkı sağlayacak.

TEI hakkında:

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), 1985 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., GE Aerospace, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve Türk Hava Kurumu (THK) arasında kurulmuş bir anonim şirkettir. 1987 yılında ilk motor ve motor parçalarının üretim ve sevkiyatını gerçekleştiren TEI, zaman içinde küresel ölçekte en büyük üreticilerden biri haline gelmiş, ürettiği parça ve modüllerle çok sayıda uçakta yer almıştır.

Şirketin ana faaliyet alanları arasında parça ve modül üretimi, motor montaj, test ve bakım, onarım, revizyon, motor tasarımı ve ürün geliştirme bulunuyor. TEI’nin üretim portföyü, kabiliyetleri ve daha geniş şirket bilgileri www.tei.com.tr adresinde yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN HAVACILIK MOTORLARINDAKİ LİDER ŞİRKETİ TEI, KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR HAVACILIK FİRMASI HALİNE GELME STRATEJİSİNİN PARÇASI OLARAK BÜYÜME HAMLESİNİ BULGARİSTAN’DA AVRUPA BİRLİĞİ’NE TAŞIYOR