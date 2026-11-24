TEI'nin üniversite buluşmaları:

TEI, Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi olarak üniversite öğrencileriyle gerçekleştirdiği Meet & Connect etkinlikleriyle şirketin faaliyet alanlarını, staj ve istihdam olanaklarını ve gençlere sunduğu gelişim fırsatlarını paylaştı. Etkinlikler, öğrenci ilgisi ve doğrudan iletişim olanaklarıyla öne çıktı.

etkinlik takvimi ve katılım:

13 Kasım'da Ankara, 18 Kasım'da İstanbul ve 23 Kasım'da Eskişehir'de düzenlenen oturumlarda öğrenciler, TEI'nin operasyon alanları ve mühendislik odaklı pozisyonları hakkında bilgi aldı. Toplantılarda Prof. Dr. Mahmut F. Akşit de yer aldı ve öğrencilerle doğrudan görüşme fırsatı buldu. Etkinliklere toplamda 300'ün üzerinde katılımcı iştirak etti.

genç yeteneklere yönelik strateji ve hedefler:

TEI, genç yeteneklerin mesleki gelişimini ve nitelikli insan kaynağının yetişmesini "Millî Yetkinlik Hamlesi" vizyonuyla ele alıyor. Eğitim ve kariyer odaklı çalışmalarla üniversitelilere teknik beceri kazandırmayı ve sektöre hazır profesyoneller yetiştirmeyi amaçlıyor.

Etkinlikler kapsamında öğrenciler, TEI bünyesindeki çalışma alanlarına dair ayrıntılı sunumlar, soru-cevap oturumları ve kariyer yollarına dair somut örnekler dinleme imkânı buldu. Bu temaslar, öğrencilere sektörel farkındalık kazandırırken şirket için de yetenek havuzunu genişletme fırsatı sağlıyor.

Üniversite ziyaretleri, TEI'nin gençlerle sürdürülebilir bağ kurma ve gelecek mühendislerle doğrudan iletişim kurma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu tür etkinliklerle hem bilgi paylaşımını hem de gençlerin mesleki yönelimlerini desteklemeyi sürdürecek.

13 KASIM’DA ANKARA’DA, 18 KASIM’DA İSTANBUL’DA VE 23 KASIM’DA ESKİŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLERDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE TEI’NİN FAALİYET ALANLARI, KARİYER FIRSATLARI VE GENÇ YETENEKLERE YÖNELİK GELİŞİM OLANAKLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.