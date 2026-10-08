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Tek adayla güven tazeledi: Hüseyin Soygür 6. kez başkan seçildi

Alaşehir Ticaret Borsası'nda tek aday olan Başkan Hüseyin Soygür, kullanılan 68 oyun tamamını alarak altıncı kez başkanlığa seçildi ve teşekkür etti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Caner Şahin

Tek adayla güven tazeledi: Hüseyin Soygür 6. kez başkan seçildi

seçim süreci ve sonuçlar:

Alaşehir Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen olağan seçimde, 118 kayıtlı üyeden 68'i oy kullandı. Mevcut başkan Hüseyin Soygür tek aday olarak katıldığı seçimde kullanılan oyların tamamını alarak 6. kez başkanlığa seçildi.

Seçim, kayıtlı üyelerin katılımı ile tamamlandı; oyların tamamının tek adaya verilmesi sonucu, Soygür yeniden güven tazeledi. Sayısal sonuçlar ve üyelerin oy kullanma oranı seçim tutanağına geçti.

başkanın açıklaması:

Seçim sonrası üyelerine teşekkür eden Hüseyin Soygür, hizmet odaklı çalışmanın süreceğini vurguladı. Soygür, "Hizmetlerimize her yıl olduğu gibi daha yenilerini ilave ederek, artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sonuçla Alaşehir Ticaret Borsası yönetiminde sürekliliğin sağlandığı görülürken, yönetimin önümüzdeki dönemde de sürdürülecek hizmet programları ve üye ilişkilerine ağırlık vermeye devam edeceği belirtildi.

ALAŞEHİR TİCARET BORSASI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMDE MEVCUT BAŞKAN HÜSEYİN SOYGÜR, TEK ADAY...

ALAŞEHİR TİCARET BORSASI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMDE MEVCUT BAŞKAN HÜSEYİN SOYGÜR, TEK ADAY OLARAK GİRDİĞİ SEÇİMDE KULLANILAN 68 OYUN TAMAMINI ALARAK 6. KEZ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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