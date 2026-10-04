Tek adayla güven tazeleyen başkan Bağlamış: hizmetleri artıracağız

Kayseri Ticaret Odası seçimleri ve sandık süreci:

Kayseri Ticaret Odası (KTB) organ seçimleri için sandıklar, oy kullanacak üyelerin erişimine uygun şekilde kuruldu. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan adayı Recep Bağlamış de sandık başına gelerek oyunu kullandı. Seçimlere tek aday olarak giren Bağlamış, üyelerin teveccühüne işaret eden bir katılım ortamı olduğunu belirtti.

Tek adayla devam eden süreç:

Bağlamış, iki dönemdir görevde olduklarını hatırlatarak bu desteğin sorumluluğu artırdığını vurguladı. Seçimler öncesinde kurulmuş olan sandıklar, üyelerin oy kullanma işlemlerinin düzen içinde gerçekleşmesine olanak sağladı. Başkan, bu dönemde karşısında aday bulunmamasını ve üyelerden gelen yoğun talebi de sürecin göstergesi olarak değerlendirdi.

Hizmet taahhüdü ve yeni dönem beklentileri:

Oy kullandıktan sonra konuşan Bağlamış, şehir ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek "Bu dönemde de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz" mesajını yineledi. Yeni dönemde hedeflenen hizmet artışına vurgu yapan başkan, meclise yeni katılacak üye arkadaşlarla birlikte çalışmalara devam edileceğini söyledi. İki dönemlik deneyimin üzerine inşa edilecek hizmetlerin üyelere dönüş sağlayacağına inandığını ifade etti.

Başkanın çağrısı üyeleri oy kullanmaya teşvik etmeye yönelikti; Bağlamış, hem şehrin hem de üreticilerin yararına olacak kararların alınması için katılımın önemine dikkat çekti. Konuşmasında ayrıca seçimlerin şehrimize ve memleketimize hayırlı uğurlu olmasını dilediği belirtildi.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTB) ORGAN SEÇİMLERİ’NDE SANDIK BAŞINA GELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI RECEP BAĞLAMIŞ, “BU DÖNEMDE DE ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRECEĞİZ” DEDİ.