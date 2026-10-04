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Tek dokunuşla çöken 5 katlı bina Elazığ'da kentsel dönüşüm sürecini yeniden gözler önüne serdi

Elazığ'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 5 katlı ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının dokunuşuyla anında çöktü; anlar cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tek dokunuşla çöken 5 katlı bina Elazığ'da kentsel dönüşüm sürecini yeniden gözler önüne serdi

Yıkım anı ve olayın özeti:

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan 5 katlı ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının değmesiyle bir anda çöktü. Olay, kent merkezinde gerçekleşti ve anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

çöküşün görüntülenmesi ve süreç:

Görüntülerde binanın makinanın müdahalesiyle hızla yerle bir olduğu, çevredeki ekiplerin kontrol altında tuttuğu çalışma alanının olduğu görülüyor. Yıkımın, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında hasar tespitleri doğrultusunda ve kentsel dönüşüm planı çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

güvenlik ve kentsel dönüşümün önemi:

Yıkım anlarının kayda geçmesi, risk altındaki yapıların tasfiyesi ile dönüşüm sürecinin hızlandığını gösteriyor. Bu tür müdahalelerde teknik ekiplerin ve güvenlik önlemlerinin ön plana çıktığı, kontrollü yıkım prosedürlerinin uygulanmasının kamu güvenliği açısından kritik olduğu vurgulanıyor.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE ELAZIĞ’DA AĞIR HASAR ALAN BİNA, İŞ MAKİNESİNİN DOKUNMASIYLA...

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE ELAZIĞ’DA AĞIR HASAR ALAN BİNA, İŞ MAKİNESİNİN DOKUNMASIYLA YERLE BİR OLDU. O ANLAR İSE CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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