Tek geçim kaynağını kaybeden Hapa teyzenin hikayesi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Altınkaya Mahallesinde yaşayan 79 yaşındaki Hapa Dönek, uzun süredir baktığı ineğini kaybetti. Tek geçim kaynağını yitiren Hapa teyzenin evinde çekilen görüntülerde döktüğü gözyaşları ve ağıtlar sosyal medyada yayıldı ve birçok kişiyi etkiledi.

ziyaret ve yerinde destek:

Sosyal medyadaki videoyu gören Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri harekete geçti. Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemirin talimatıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı AR-GE Şube Müdürü Ufuk Sarımehmetoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İlçe Hizmetleri Müdürü Ömer Aydın, Hapa Teyze'yi ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde tespit etti. Yetkililer, not aldıklarını ve eksikleri gidermek için çalışacaklarını bildirdi.

başkan vekilinin sözleri ve verilen destek:

Telefonla Hapa Dönek'i arayan Başkan Vekili Büşra Özdemir, ailenin durumuna kayıtsız kalmayacaklarını belirtti ve sözü şu cümlelerle iletti: "Senin videonu izledim. İneğini, tek geçim kaynağını kaybetmişsin. Biz yanındayız ne zaman neye ihtiyacın varsa yanındayız. İneğini de getireceğiz odununu da getireceğiz. Neye ihtiyacın varsa seni ziyaret eden arkadaşlarımız notlarını alıyor. Tüm eksiklerini gidereceğiz. Ben de bir gün ziyaretine de geleceğim."

Hapa Dönek ziyaret ve sözler için teşekkür ederek, "Sağ olun, Allah zeval vermesin. Hepiniz sağ olun. Allah daha çok versin" dedi. Belediye yetkilileri, Hapa teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi ve kısa süre içinde yeni bir inek ile odun gibi temel ihtiyaçların temin edileceğini açıkladı.

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