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Tek hedefimiz 3 puandı diyen Mustafa Er galibiyeti değerlendirdi

Mustafa Er, Kayserispor’u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından 'tek hedefimiz 3 puandı' diyerek oyuncularını kutladı ve ikinci yarıdan memnun olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 23:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Tek hedefimiz 3 puandı diyen Mustafa Er galibiyeti değerlendirdi

Bursaspor, Kayserispor deplasmanından 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Mustafa Er alınan galibiyeti ve takımın performansını değerlendirdi.

Maçın kırılma anları:

Er, maça talihsiz bir hata sonucu bir penaltıyla geriye düştüklerini belirterek başladığı konuşmasında, ikinci yarının özellikle 45'le 75 arası bölümünü öne çıkardı. Bu yaklaşık yarım saatlik dilimde takımın oyunu tamamen kontrol ettiğini, çok baskılı ve istekli bir oyun sergilediklerini ve bu periyotta iki gol bulduklarını ifade etti.

Teknik adam, bu baskının devamında farkı açabilecek fırsatların da oluştuğunu ancak son 15 dakikada genellikle koruma psikolojisinin devreye girdiğini söyledi. Er, rakibin ev sahibi olmanın getirdiği risklerle daha açık oynamaya başladığını ve maçın bu bölümünü normal karşıladıklarını vurguladı.

Er'in takım ve süreç değerlendirmesi:

Mustafa Er, galibiyetten dolayı memnun olduklarını söyleyerek "Kazandığımız için mutluyuz. Tek hedefimiz 3 puandı. Kazanmak için buraya geldik" ifadelerini kullandı. Tüm oyuncularını, oynayan ve oynamayan herkesi kutladığını belirtti.

Er, geçen haftaki talihsiz mağlubiyete rağmen sürecin olumlu ilerlediğini ve takımın moralinin yüksek olduğunu aktardı. Ayrıca ilk dört maçta üç deplasmanda oynayan tek takım olduklarını hatırlatarak, deplasman dezavantajını aştıklarını ve iç sahada çok farklı bir takım olduklarını söyledi. "İnşallah süreç böyle devam edecek, zirveye çıkıp bırakmadan devam edeceğiz" diyerek hedefe yönelik kararlılık mesajı verdi.

BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA ER, KAYSERİSPOR GALİBİYETİNİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, &quot;TEK...

BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA ER, KAYSERİSPOR GALİBİYETİNİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "TEK HEDEFİMİZ 3 PUANDI. KAZANMAK İÇİN BURAYA GELDİK" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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