Tek idmanla maça çıktı, Storck takımı tebrik etti

maçın genel değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından takımın yeni teknik direktörü Bernd Storck maçın gelişimini ve kısa sürede yaptığı müdahaleleri değerlendirdi.

Storck'ın geliş ve idman süreci:

Storck göreve kısa süre önce geldiğini belirterek, sabah erken saatlerde şehre ulaştığını ve sağlık kontrolleri nedeniyle oyuncularla sadece bir idman yapabildiğini aktardı. Gelişini anlatırken sabah dörttü buraya geldiğimde ifadesini kullandı ve bu kısıtlı hazırlıkla maça çıkmanın bir risk taşıdığını ancak bu riski almayı tercih ettiğini söyledi.

Taktik değişim ve maçın akışı:

Teknik adam, takımda bir stil değişikliğine ihtiyaç hissettiğini ve bu sorumluluğu üstlendiğini vurguladı. İlk yarıda yeni verilen bilgilerin oyuncular tarafından benimsenmesinde zorluk yaşandığını, ikinci yarıda ise oyunun daha iyi oturduğunu belirtti. İkinci yarıda taktiksel açıdan daha iyi bir görüntü ortaya koyduklarını ifade eden Storck, maç sonundaki son dakika golünün takımı sevindirdiğini ve bazen böyle gollerin şans da gerektirdiğini ekledi. Teknik direktör, toplam mücadele göz önüne alındığında ekibinin en az bir puanı hak ettiğini söyledi ve oyuncularını tebrik etti.

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BERND STORCK, AMED SPORTİF FAALİYETLER MÜSABAKASININ ARDINDAN, "SABAH DÖRTTÜ BURAYA GELDİĞİMDE. DAHA SONRA SABAHIN DEVAMINDA DA BİR SAĞLIK KONTROLÜ İLE SADECE BİR İDMAN YAPABİLDİM OYUNCULARIMLA" DEDİ.