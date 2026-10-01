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Tek listeyle aday Engin Yeşil üçüncü dönem için oy bekliyor

Diyarbakır Ticaret Borsası seçimleri 253 üyenin oyuyla tek liste halinde sürüyor; Engin Yeşil, Beyaz Liste ile üçüncü döneme aday oldu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tek listeyle aday Engin Yeşil üçüncü dönem için oy bekliyor

Seçim süreci ve katılım:

Diyarbakır Ticaret Borsası seçimleri sabah saat 09.00'da başladı ve oy verme işleminin saat 17.00'ye kadar sürmesi planlanıyor. Seçimler, Bağlar İlçe Seçim Kurulu gözetiminde, borsanın konferans salonunda yapılıyor. Toplamda 253 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor ve süreç tek listeyle yürütülüyor.

Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil, beyaz liste ile tek aday olarak yeniden yarışa katıldı. Seçim salonunda gözlemlenen rutin işlemler ve üyelerin oy kullanma prensipleri doğrultusunda, seçimlerin sorunsuz tamamlanması hedefleniyor.

Başkanın mesajı ve yönetim anlayışı:

Oyunu kullandıktan sonra görüşlerini paylaşan Engin Yeşil, üyelerin desteğine teşekkür ederek çalışmalarını ortak akıl ve istişare kültürüyle sürdüreceklerini vurguladı. Yeni dönemde de üyeler, sivil toplum kuruluşları ve kent halkı ile koordinasyonun devam edeceğini belirtti.

Yeşil, geçmiş dönemde gerçekleştirilen istişarelere atıfta bulunarak, aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceklerini ve üyelerin güvenine layık olmak için çalışacaklarını ifade etti. Bu dönem, Yeşil için görevinin üçüncü dönemi olacak.

Yönetim kadrosu ve öncelikler:

Seçimle eşzamanlı olarak yönetim ve meclis yapısına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Meclis listesinin büyük ölçüde korunduğu, mevcut 14 kişilik meclis listesinden yalnızca bir değişiklik yapıldığı, kalan 13 isimle yoluna devam edileceği belirtildi.

Yeşil, yeni dönemde Diyarbakır'ın ekonomik gelişimine katkı sağlamak ve üyelerin taleplerine yanıt verecek projeler geliştirmek için çaba göstereceklerini ifade etti. Borsanın ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projelerin hayata geçirilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğu aktarıldı.

Seçimlerin saat 17.00'de sona ermesi planlanıyor; oyların sayımı ve sonuçların açıklanması süreci seçim kurulu ve borsa yönetiminin takibinde gerçekleşecek.

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI (DTB) SEÇİMLERİ BAŞLADI. 253 ÜYENİN OY KULLANACAĞI SEÇİMDE MEVCUT...

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI (DTB) SEÇİMLERİ BAŞLADI. 253 ÜYENİN OY KULLANACAĞI SEÇİMDE MEVCUT YÖNETİM KURULU BAŞKANI ENGİN YEŞİL, BEYAZ LİSTE İLE TEK LİSTE HALİNDE YENİDEN ADAY OLDU. SABAH SAAT 09.00’DA BAŞLAYAN OY VERME İŞLEMİ, 17.00’YE KADAR DEVAM EDECEK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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