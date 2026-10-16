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Tekerlek kazası tartışma başlattı: Adana'da otobüs bakımı eleştiriliyor

Adana'da belediye otobüsünün tekerleği Turgut Özal Bulvarı'nda çıktı, iki araca çarpıp hasara yol açtı; vatandaşlar bakım eksikliğini eleştirdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Tekerlek kazası tartışma başlattı: Adana'da otobüs bakımı eleştiriliyor

Adana'da belediye otobüsünün tekerleği çıktı, iki araç zarar gördü

Adana'da geçtiğimiz gün Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir belediye otobüsünün tekerleği henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıktı. Kopan tekerlek otobüsün önünde seyreden 2 araca çarparak maddi hasara yol açtı.

Kaza ve trafik:

Kaza sonrası bulvarda trafik bir süre hafif şekilde aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla akış tekrar normale döndü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi, ancak her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Vatandaşların tepkisi:

Olayın ardından bölge sakinleri ve yolcular, otobüs filosunun bakımsız olduğu yönünde tepki gösterdi. Vatandaşlar, yüzlerce otobüsün bulunduğu Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki araçların eski model olmasının ve zamanında bakım yapılmamasının benzer aksaklıklara neden olduğunu belirtti.

Halil Çelik: Otobüslerimiz biraz bakımsız. Eski otobüsler yerine daha yeni otobüsler gelmesini istiyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi bu konuda yetersiz kalıyor. Belediyeye çağrım otobüslere bakım yapsınlar, daha sağlıklı hale getirilsin. Yollar bozuk olduğu için perişan oluyoruz. Belediyenin bunları düzeltmesini istiyorum. Yollar bozuk, yapılırsa daha güzel olur. Yollar böyle bozuk olursa otobüs arızalanır. Sonra bizim ulaşımımız ve gidip gelişimiz zorlaşır. Ulaşıma çok zam geliyor. En pahalı ulaşım Adana’da. Bunun asgari seviyeye indirilmesi lazım, böyle olmuyor

Enver Ergun: Yollar ve kaldırımlar tamir edilmiyor. Bu nedenle kazalar oluyor. Vatandaşlar bu konudan şikayetçi ve çok haklılar. Bu şikayetlere ben de tanık oluyorum. Otobüsler çok eskidi, yolda arızalar yaşanıyor. 40-42 derecede klima çalıştırmayan otobüsler de var. Şoförlerin bir kısmı vatandaşa çok ters davranıyor. Bu işin yetkilileri bilsin ki bu konu çok önemli. Adana’da ulaşım çok fahiş fiyat. Belediyenin fiyat konusunu düzenlemesi gerekiyor

Vatandaş talepleri, hem araçların periyodik bakımlarının düzenlenmesi hem de filonun yenilenmesi yönünde yoğunlaşıyor. Yetkililerin bu eleştirilere nasıl yanıt vereceği ve benzer arızaların önüne nasıl geçileceği, bölgedeki ulaşım güvenliği açısından takip edilecek konular arasında yer alıyor.

Belediye otobüsünün tekerleği çıktı, vatandaşlar bakım çağrısı yaptı

Belediye otobüsünün tekerleği çıktı, vatandaşlar bakım çağrısı yaptı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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