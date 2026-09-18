Tekerlekli sandalyeyle kortejde örnek duruş sergiledi

Çankırı'da gaziler günü korteji

Çankırı'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde çok sayıda gazi, protokol üyesi, öğrenci ve vatandaş bir araya geldi. Etkinlikte birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı; yürüyüşün ülke genelinde 81 ilde aynı gün, aynı saatte gerçekleştirildiği vurgulandı.

Başkanın mesajı:

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çankırı Şube Başkanı Yüksel Teke, tekerlekli sandalyeyle kortejde yer alarak gaziler ve katılımcılarla birlikte yürüdü. Teke, katılıma teşekkür ederek «Bu can bedende olduğu sürece mücadelemize devam edeceğiz» sözleriyle kararlılığını dile getirdi ve organizasyona destek verenlere minnettarlığını ifade etti.

Gençlere örnek olma vurgusu:

Teke, fiziksel engeline rağmen gençlere vatan sevgisini aşılamayı görev bildiğini belirtti. Konuşmasında kendi yaşam öyküsüne de değinen Teke, 6 ay 17 gün komada yatmış bir gazi olduğunu aktardı ve sağlık durumuna ilişkin olarak «Benim boy 1 metre 90 santim, kilo 117» ifadelerini kullandı. Nefesinin sonuna kadar gençlere örnek olmaya devam edeceğini vurguladı.

Teke ayrıca başta Sayın Valimiz olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür etti. Etkinlik boyunca gazilerin bir arada olduğu kortej, katılımcılara birlik ve ülke sevgisi mesajı verdi.

ÇANKIRI’DA GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KORTEJ YÜRÜŞÜNE TEKERLEKLİ SANDALYE İLE KATILAN GAZİ DİKKAT ÇEKTİ.