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Tekir kedi sokağın ortasında fareye bekçilik etti

Edirne Saraçlar Caddesi'nde tekir kedi, caddede dolaşan fareyi diğer kedilerden uzak tutmak için dakikalarca nöbet tutarak çevreyi kontrol etti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:36

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 09:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tekir kedi sokağın ortasında fareye bekçilik etti

Tekir kedi sokağın ortasında fareye bekçilik etti

Edirne'nin işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde sokak sakinlerinin ilgisini çeken bir an yaşandı. Tekir cinsi kedi, caddede dolaşan fareyi fark ederek etrafında adeta bir güvenlik kalkanı oluşturdu. Yakınlardan geçen diğer kediye karşı temkinli davranan tekir, fareye zarar gelmemesi için dakikalarca nöbet tuttu.

Olayın yaşandığı nokta:

Saraçlar Caddesi'nde meydana gelen görüntüler, caddenin yoğunluğu ve yaya trafiği içinde dikkati çekti. Olayı görenler, kedinin fareye yaklaşmaktan ziyade çevresini kontrol ederek beklediğini ve başka bir kedinin müdahalesini engellemeye çalıştığını belirtti.

Kedinin davranışı ve tepkiler:

Tekir kedinin temkinli tavırları ve çevreyi kollayan duruşu, caddede ilginç ve beklenmedik görüntüler oluşturdu. Kısa süreli ama kararlı nöbet, sokaktaki yaşamın küçük ama dikkat çekici anlarından biri olarak kayda geçti.

EDİRNE&#039;DE TEKİR CİNSİ KEDİ, CADDEDE DOLAŞAN FAREYE BAŞKA BİR KEDİNİN ZARAR VERMEMESİ İÇİN...

EDİRNE'DE TEKİR CİNSİ KEDİ, CADDEDE DOLAŞAN FAREYE BAŞKA BİR KEDİNİN ZARAR VERMEMESİ İÇİN DAKİKALARCA NÖBET TUTTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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