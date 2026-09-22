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Tekirdağ asri mezarlığında 90 mezartaşı ulusal envantere kazandırıldı

Tekirdağ'da yürütülen Türk-İslam dönemi mezartaşları projesiyle Asri Mezarlık’taki 90 mezar taşı envantere alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:56

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tekirdağ asri mezarlığında 90 mezartaşı ulusal envantere kazandırıldı

Tekirdağ'da kayıt çalışması tamamlandı:

Tekirdağ’da yürütülen Türk-İslam Dönemi Mezartaşları-Kitabeler Ulusal Envanter Projesi kapsamında Asri Mezarlık’taki 90 mezar taşı envantere alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu. Çalışma, bölgedeki tarihi mezartaşlarının sistematik şekilde belgelenmesini hedefliyor.

Proje ve iş birliği:

Proje, 11 Haziran 2026 tarihinde kabul edildi ve Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyeleri ile Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Bilim Derneği (UTABİLİM) iş birliğinde yürütülüyor. Başlangıçta 4 pilot ilde planlanan 6 yıllık çalışma, Tekirdağ’ın projedeki 5. il olmasıyla kapsamını genişletti. Projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Ökkeş Narinç üstlenirken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük mentörlük yapıyor.

Saha çalışmaları ve sonuçlar:

Proje kapsamında oluşturulan 17 kişilik ekip, Türk-İslam dönemine ait mezartaşları ve kitabeler üzerinde saha çalışmaları yürütüyor. Yapılan envanterleme ile mezartaşlarının fotoğraflanması, ölçümlerinin alınması ve kitabelerdeki yazıların belgelenmesi sağlanıyor. Asri Mezarlık’taki çalışmalar sonucunda şu ana kadar 90 mezar taşı kayıt altına alınarak Bakanlığa iletildi.

Çalışmaların temel amacı mezartaşları ve kitabelere ilişkin mevcut bilgilerinin korunması, belgelenmesi ve bu verilerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Proje boyunca toplanacak bilgi ve belgelerin, bölgenin tarihî doku ve kültürel mirası açısından önemli veri sağlayacağı vurgulanıyor.

Vali ziyaretinde proje değerlendirildi:

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ökkeş Narinç, Proje Yürütücü Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kaya ile proje ekibi, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Soytürk, proje ekibine başarı dileklerini iletti ve yapılan envanter çalışmalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Proje süresince gerçekleştirilecek envanterleme faaliyetleri, Tekirdağ’daki Türk-İslam dönemine ait mezartaşları ve kitabelerin ulusal envantere kazandırılmasını hedefliyor ve yerel ile ulusal düzeyde kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacak.

TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT MEZARTAŞLARI VE KİTABELER GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT MEZARTAŞLARI VE KİTABELER GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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