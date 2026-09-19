Tekirdağ Büyükşehir'den Ergene'ye çifte yatırım: TEK Market ve ek hizmet binası

Ergene'ye iki yatırım bir arada:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ergene ilçesinde yeni bir ekonomik ve idari yatırım paketini törenle hizmete sundu. Açılışta TEK Market'in 9'uncu şubesi ile birlikte vatandaşlara uygun fiyatlı ekmek sunacak TEK Ekmek Büfesi ve bir ek hizmet binası kapılarını açtı. Törene Candan Yüceer, belediye yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TEK Market'in hedefleri:

Candan Yüceer törendeki konuşmasında TEK Market projesinin hem hane bütçesine doğrudan katkı sağladığını hem de yerel üreticiyi desteklediğini vurguladı. Üreticiden doğrudan temin edilen ürünlerin aracısız ve daha ekonomik fiyatlarla tüketiciye ulaştırıldığını belirten Yüceer, projenin 11 ilçede toplam 13 şubeye ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti. Bu yaklaşım, fiyat istikrarı sağlama ve yerel üretim zincirini güçlendirme açısından öncelikli olarak gösterildi.

Ek hizmet binasında hangi birimler görev yapacak:

Açılan ek hizmet binası yaklaşık 200 metrekarelik alanda hizmet verecek. Binada Park ve Bahçeler, Ulaşım, Mali Hizmetler, Zabıta, Muhtarlık İşleri ve Sosyal Hizmetler gibi farklı birimler vatandaşlara yakın bir noktada hizmet sunacak şekilde planlandı. Bu düzenleme ile vatandaşların yerel yönetim hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacak ve idari işlemler daha merkezî bir noktadan yürütülecek.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni TEK Market şubesi ve ek hizmet binası resmi olarak açıldı. Aynı kompleks içinde hizmete giren TEK Ekmek Büfesi ile bölge sakinlerine daha uygun fiyatlı temel gıda imkânı sağlanması hedefleniyor.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ERGENE İLÇESİNE KAZANDIRILAN TEK MARKETİN 9’UNCU ŞUBESİ İLE EK HİZMET BİNASI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. AÇILIŞTA AYRICA VATANDAŞLARA UYGUN FİYATLI EKMEK SUNACAK TEK EKMEK BÜFESİ DE HİZMETE BAŞLADI.