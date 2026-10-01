Tekirdağ ihracatta Trakya'yı sırtladı: ağustosta 300 milyon doları aştı

Tekirdağ ihracatta Trakya'yı sırtladı:

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan Ağustos 2026 dış ticaret istatistikleri, Trakya bölgesinde Tekirdağ'ın öne çıktığını gösterdi. Bölgenin üç ilinde toplam ihracat 329 milyon 29 bin dolar, toplam ithalat ise 259 milyon 528 bin dolar olarak kaydedildi. Tekirdağ tek başına ihracatta bölge payının büyük kısmını oluşturdu.

Trakya genelinin dış ticaret rakamları:

Bölge bazında Ağustos 2026 verileri şöyle gerçekleşti: Tekirdağ ihracatı 300 milyon 494 bin dolar, ithalatı 240 milyon 571 bin dolar olarak bildirildi. Kırklareli'nin ihracatı 16 milyon 932 bin dolar, ithalatı 12 milyon 266 bin dolar; Edirne'nin ihracatı 11 milyon 603 bin dolar, ithalatı ise 6 milyon 691 bin dolar oldu. Bu dağılım, bölge ticaretinin büyük oranda Tekirdağ merkezli seyrettiğini ortaya koyuyor.

Tekirdağ'ın dış ticareti ve pazar dağılımı:

Tekirdağ, Türkiye geneli ihracat sıralamasında Ağustos ayında 14. sırada, ithalat sıralamasında ise 11. sırada yer aldı. Kentin ihracatında en büyük pazar ABD oldu; Ağustosta ABD'ye yapılan ihracat 38 milyon 176 bin 648 dolar olarak kaydedildi. Bunu Almanya (36 milyon 401 bin 380 dolar) ve Sırbistan (17 milyon 752 bin 240 dolar) izledi. İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı (69 milyon 139 bin 739 dolar), ardından Güney Kore (40 milyon 76 bin 408 dolar) ve ABD (16 milyon 935 bin 153 dolar) geldi.

Kırklareli ve Edirne'nin öne çıkan partnerleri:

Kırklareli'nin Ağustos ihracatı 16 milyon 932 bin dolar oldu; ilin en önemli ihracat partneri Küba olup gönderilen tutar 1 milyon 878 bin 669 dolar olarak kayıtlara geçti. Kırklareli ithalatında ilk sırada Rusya Federasyonu yer aldı (3 milyon 288 bin 103 dolar).

Edirne'de ise ihracat 11 milyon 603 bin dolar, ithalat 6 milyon 691 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Kentin en çok ihracat yaptığı ülke Bosna-Hersek oldu (2 milyon 403 bin 747 dolar), ithalatta ilk sırayı ise Çin aldı (1 milyon 434 bin 157 dolar).

Veriler, Ağustos 2026'da Trakya dış ticaretinin yoğunlukla Tekirdağ üzerinden yürüdüğünü ve ilin hem ihracat hem de ithalatta bölge içindeki ağırlığını koruduğunu gösteriyor. TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü kaynaklı rakamlar, il ve ülke bazlı pazar ilişkilerinin ay bazında nasıl şekillendiğine dair somut bir fotoğraf sunuyor.

TRAKYA'DA AĞUSTOS 2026 DÖNEMİNDE EN YÜKSEK İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARINA TEKİRDAĞ ULAŞTI. TEKİRDAĞ'IN AĞUSTOS AYINDA İHRACATI 300 MİLYON 494 BİN DOLAR, İTHALATI İSE 240 MİLYON 571 BİN DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ. AYNI DÖNEMDE KIRKLARELİ'NİN İHRACATI 16 MİLYON 932 BİN DOLAR, İTHALATI 12 MİLYON 266 BİN DOLAR OLURKEN, EDİRNE'NİN İHRACATI 11 MİLYON 603 BİN DOLAR, İTHALATI İSE 6 MİLYON 691 BİN DOLAR OLDU.