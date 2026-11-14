Tekirdağ kıyılarında balıkçılık denetimleri arttı

Tekirdağ'da su ürünleri denetimleri:

Ülke genelinde eş zamanlı yürütülen denetimler kapsamında Tekirdağ İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personeller sahaya inerek kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulundu.

Denetimler sırasında satışa sunulan balıklar tek tek kontrol edildi ve balıkçılık faaliyetlerinin kayıt, etiketleme ve mevzuata uygunluk yönleri incelendi.

Denetimlerin amacı ve kapsamı:

Çalışmaların temel hedefi su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması olarak belirtildi. Denetimler, mevzuata aykırı avcılık faaliyetlerini tespit etmeye ve kaçak avcılığın önüne geçmeye odaklanıyor.

Saha uygulamaları ve beklenen etkiler:

Teknik personel, hem deniz hem iç sularda yürütülen kontrollerde satış noktaları ve avcılık faaliyetlerini yerinde denetledi. Bu denetimlerle ürünlerin izlenebilirliğinin artırılması ve tüketicilere sağlıklı su ürünleri sunulmasının desteklenmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, balıkçılık faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı ve Tekirdağ genelinde su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetim çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

TEKİRDAĞ’DA ÜLKE GENELİNDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLEN SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ KAPSAMINDA EKİPLER, BALIKÇILIK FAALİYETLERİNİ MERCEK ALTINA ALDI.