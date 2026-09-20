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Tekirdağ merkezli soruşturmada kurşunlama bağlantılı örgüte ağır darbe

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kurşunlama olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen yapıya yönelik 8 tutuklama, 14 adli kontrol uygulandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:18

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tekirdağ merkezli soruşturmada kurşunlama bağlantılı örgüte ağır darbe

Operasyonun kapsamı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından, iş yeri ve ikamet kurşunlama olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen organize suç yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

yakalamalar ve adli süreç:

Operasyonlar Tekirdağ, İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde eş zamanlı düzenlendi. Çalışmalar sonucunda, başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan 8 şahıs ile gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 16 ayrı suç eylemiyle bağlantılarının tespit edildiği bildirildi.

ele geçirilen materyaller ve soruşturmanın seyri:

Operasyonlarda suç unsuru niteliğinde çeşitli materyaller ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından 8 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Emniyet ekiplerinin Tekirdağ genelinde suçun önlenmesi ve suç unsurlarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

TEKİRDAĞ’DA İŞ YERİ VE İKAMET KURŞUNLAMA OLAYLARIYLA BAĞLANTILI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN ORGANİZE...

TEKİRDAĞ’DA İŞ YERİ VE İKAMET KURŞUNLAMA OLAYLARIYLA BAĞLANTILI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN ORGANİZE SUÇ YAPILANMASINA YÖNELİK TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 14 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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