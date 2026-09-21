Tekirdağ sahilinde yunusların kısa ziyaret anı görüntülendi

Tekirdağ sahilinde iki yunus su yüzeyine çıktı

Sahil dolgu alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz açıklarında hareket eden iki yunusu fark etti. Kıyıdan görülen hayvanlar kısa süreliğine su yüzeyine çıktı ve çevredekilerin dikkatini çekti.

görüntülerin kaydedilmesi:

Vatandaşlar, su yüzeyine çıkan yunusları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Anlar, telefon kamerasına yansıyan görüntülerde net biçimde görüldü ve kısa sürede sosyal çevrelerde paylaşıldı.

Bir süre deniz yüzeyinde gözlemlenen yunuslar, daha sonra tekrar denizin içine doğru kayboldu. Olay, sahilde yürüyüş yapanlar arasında ilgi uyandırdı ve deniz yaşamına ilişkin farkındalığı yeniden gündeme getirdi.

TEKİRDAĞ’DA MARMARA DENİZİ’NDE SU YÜZEYİNE ÇIKAN 2 YUNUS, VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.