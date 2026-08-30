Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Tekirdağ sahillerinde TCG Enez ile bayram buluşması

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda mayın avlama gemisi TCG Enez, Tekirdağ'da halka açıldı; ziyaretçiler gemiyi gezip bilgi aldı, çocuklar heyecan yaşadı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Tekirdağ sahillerinde TCG Enez ile bayram buluşması

Mayın avlama gemisi TCG Enez Tekirdağ'da halka açıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın avlama gemisi TCG Enez, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki özel bir limana demirleyerek gün boyu ziyarete açıldı. Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisini çekti ve aileler özellikle çocuklarıyla birlikte gemiyi gezme fırsatı buldu.

Bayram coşkusu ve ziyaretçi ilgisi:

Gün içinde gelen ziyaretçilere görevli personel tarafından geminin görevleri, teknik özellikleri ve donanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Ziyaretçiler hem 30 Ağustos coşkusunu yaşadı hem de Türk Deniz Kuvvetleri'nin kullandığı bir gemiyi yerinde inceleme imkanı buldu. Ziyaretçiler gemi kıyısında hatıra fotoğrafları çektirdi.

Personel tanıtımı ve ziyaretçi deneyimleri:

Gemi personelinin verdiği ayrıntılı bilgiler, aileler ve çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Ziyarete katılanlardan Volkan Günaydın, Tekirdağ'a gelen gemiyi çocuğuyla birlikte gezdiğini, bunun kendileri için güzel ve öğretici bir deneyim olduğunu belirtti.

Günaydın şöyle dedi: "Gemiyi gezerken Deniz Kuvvetlerimizin gücünü daha yakından görme fırsatı bulduk. Özellikle çocuklarımız açısından da çok güzel ve öğretici bir etkinlik oldu. Herkesin gelip bu gemiyi görmesini tavsiye ediyorum"

TCG Enez'in ziyarete açılması, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine farklı bir anlam katarak halk ile askeri unsurlar arasında doğrudan bir temas sağladı. Ziyaretçiler için hem eğitici hem de görsel açıdan dikkat çekici geçen etkinlik, bayram programına renk kattı.

Mayın avlama gemisi Tekirdağ&#039;da

Mayın avlama gemisi Tekirdağ'da

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bişkek'te Atatürk Parkı'nda 30 ağustos zafer bayramı anıldı
images

Köşk kent meydanında 30 Ağustos coşkusu halkın katılımıyla kutlandı
images

Yalova'da halk TCG Tuzla'yla buluştu
images

Yunuseli'nde zafer coşkusu havacılık şöleniyle gökyüzüne taşındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da Hamzalı mevkiinde devrilen otomobil: 1 yaralı

Gözaltı merkezinden paylaşılan fotoğraflarda Maduro umut mesajı verdi

zaferin kazanıldığı topraklarda birlik ve gençlik coşkusu

Bişkek'te Atatürk Parkı'nda 30 ağustos zafer bayramı anıldı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor