Tekirdağ Saray'da iki ayrı operasyonda 32,5 gram bonzai ele geçirildi

olayın özeti:

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı narkotik uygulama neticesinde toplam 32,5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca bir adet sentetik ecza hapı kapsülü bulundu. Her iki olayla ilgili olarak adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

ilk arama ve işlemler:

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, M.S. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 9,2 gram bonzai ve bir adet sentetik ecza hapı kapsülü ele geçirildi. Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi uyarınca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

30 Eylül tarihli narkotik uygulaması:

30 Eylül’de düzenlenen ikinci uygulamada Yeğen Caddesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde E.F.A., B.Ö., A.B.I. ve İ.Ö. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda toplam 23,3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Bu olayla bağlantılı şahıslar hakkında da adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

emniyetin çalışmaları ve yerel etkisi:

Emniyet yetkilileri, Saray genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik denetim ve uygulamaları sürdürüldüğünü vurguladı. Yapılan operasyonlar, yerel güvenlik birimlerinin sokak bazlı denetimlerle hem kullanımın hem de satışın engellenmesine odaklandığını gösteriyor. Adli süreç ilerledikçe, ele geçirilen maddelerin kriminal soruşturmada delil niteliği taşıyacağı ve şüpheliler hakkında yasal işlemlerin devam edeceği belirtildi.

SARAY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ BÜRO EKİPLERİ TARAFINDAN ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER