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Tekirdağ şehir hastanesi'ne ikinci mr: randevular kısalıyor

Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne ikinci mr cihazı kuruldu; çekimler hızlandı, kapasite yükseldi; hastaların bekleme süresinin kısalması hedefleniyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Tekirdağ şehir hastanesi'ne ikinci mr: randevular kısalıyor

Tekirdağ şehir hastanesi'ne ikinci mr: randevular kısalıyor

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde artan hasta yoğunluğuna daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla ikinci mr cihazı hizmete alındı.

yeni cihazın getirdikleri:

Yeni cihazın çekimlere başlamasıyla hastanenin mr görüntüleme kapasitesi artırıldı ve hasta yoğunluğunda belirgin azalma görüldü. Bu değişiklikle birlikte randevu bekleme sürelerinin kısalması hedefleniyor.

Hastalar, kritik görüntüleme gerektiren durumlarda daha kısa sürede tetkike ulaşabilecek; aynı zamanda acil vakalarda da görüntüleme trafiğinin daha dengeli dağıtılması bekleniyor.

hastane yönetiminin değerlendirmesi:

Tekirdağ Şehir Hastanesi yönetimi, sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve hastalara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yönetim, ilave cihazlarla servis kapasitesinin arttırılmasının hasta deneyimini olumlu etkileyeceğini vurguladı.

TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ’NDE ARTAN HASTA YOĞUNLUĞUNA DAHA HIZLI YANIT VEREBİLMEK AMACIYLA İKİNCİ...

TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ’NDE ARTAN HASTA YOĞUNLUĞUNA DAHA HIZLI YANIT VEREBİLMEK AMACIYLA İKİNCİ MR CİHAZI HİZMETE ALINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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