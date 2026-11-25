Valiler kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yeni valiler kararnamesiyle görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Resmi duyuru, 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapıldı.

Kararname kapsamında toplam 41 ilin valisi değiştirildi; bu atamalar arasında 14 valinin İçişleri Bakanlığı emrine alınması da yer aldı.

Tekirdağ'da görev değişimi

Yayımlanan kararnameyle Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Tekirdağ Valiliğine atandı. Mevcut Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise yeni görev yeri olarak Kayseri'ye tayin edildi. Atama, kent yönetiminde planlı bir aktarım sürecinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Atama takvimi ve görev teslimi

Resmi kararnamenin ardından, Mustafa Masatlı'nın önümüzdeki günlerde Tekirdağ'a gelerek valilik görevini devralması bekleniyor. Yetkililer, yeni atamaların illerdeki idari düzenlemeler ve görevlendirme süreçlerine göre kısa süre içinde uygulamaya konulacağını belirtiyor.

MUSTAFA MASATLI, TEKİRDAĞ VALİLİĞİNE ATANDI.