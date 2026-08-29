Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Tekirdağ Yenice'de anız yangını 250 dönüm arazi ve yaklaşık 100 saman balyasını tahrip etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde çıkan anız yangını yaklaşık 250 dönüm alana yayıldı; 100'e yakın saman balyası yanarak küle döndü.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:41

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 16:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekirdağ Yenice'de anız yangını 250 dönüm arazi ve yaklaşık 100 saman balyasını tahrip etti

Yenice Mahallesi'nde anız yangını

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve iş makinelerinden oluşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Hasar büyüklüğü

Yangında yaklaşık 250 dönüm alan ile tarlada bulunan 100'e yakın büyük saman balyası yanarak kül oldu.

Soruşturma sürüyor

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

YENİCE MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ANIZ YANGININDA YAKLAŞIK 250 DÖNÜM ALAN İLE TARLADA BULUNAN 100’E YAKIN...

YENİCE MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ANIZ YANGININDA YAKLAŞIK 250 DÖNÜM ALAN İLE TARLADA BULUNAN 100’E YAKIN SAMAN BALYASI YANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çağlayan'da inşaat sırasında kamyon dorsesi devrildi
images

Adıyaman'da trafik kazası: motosiklet ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı
images

Sincan'da halkın traktör müdahalesi yangını tarlalara sıçramadan durdurdu
images

Kağıthane'de kum yüklü dorsenin devrilmesi park halindeki araca zarar verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çağlayan'da inşaat sırasında kamyon dorsesi devrildi

Adıyaman'da trafik kazası: motosiklet ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı

Sincan'da halkın traktör müdahalesi yangını tarlalara sıçramadan durdurdu

Saklıkent yakınlarında hızla yayılan yangın Kaş sınırlarına dayandı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı