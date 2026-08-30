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Tekirdağ'da 30 ağustos: bayraklarla dolu bir zafer günü

Tekirdağ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yılı Valilik önündeki anma ile Süleymanpaşa sahilindeki geçit törenleri eşliğinde kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:53

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tekirdağ'da 30 ağustos: bayraklarla dolu bir zafer günü

Tekirdağ'da zafer bayramı törenleri

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü, Tekirdağ’da düzenlenen resmi törenler ve halk etkinlikleriyle anıldı. Gün, Valilik önündeki anıta çelenk sunulmasıyla başladı; kent sakinleri ve protokolün katılımıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma töreni ve protokol katılımı:

Törenlerde Atatürk Anıtına çelenk sunumunu Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. Programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler anıldı. Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sahil yolunda geçit töreni ve halk etkinlikleri:

Kutlamaların ikinci bölümünde Süleymanpaşa sahil yolunda düzenlenen geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla korteji desteklerken halk oyunları gösterileri sunuldu, askeri araçların yanı sıra polis ve jandarma birliklerine ait araçlar da geçit yaptı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin dev Türk bayrağıyla korteje katılması törene ayrı bir görsel zenginlik kattı.

Geçit töreni sırasında askeri ve emniyet unsurlarının geçişi büyük beğeni topladı; kentteki kutlamalar, 30 Ağustos’un taşıdığı bağımsızlık ve zafer ruhunun canlı tutulduğu bir gün olarak kayda geçti.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, TEKİRDAĞ’DA DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, TEKİRDAĞ’DA DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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