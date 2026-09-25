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Tekirdağ'da 323 polisle geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirildi

Tekirdağ'da düzenlenen huzur uygulamasında 323 polis, 3 bin 551 kişinin kimliği sorgulandı; 77 yabancı incelendi, 6 aranan yakalandı, 31 sürücüye ceza verildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:38

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tekirdağ'da 323 polisle geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirildi

Tekirdağ il genelinde güvenlik ve düzensiz göç denetimleri yoğunlaştırıldı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, düzensiz göçü ve göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Uygulamaya 77 ekip ve 323 personel katıldı.

uygulamanın kapsamı ve bulguları:

Denetimler sırasında toplam 3 bin 551 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulananlar arasında 77 yabancı uyruklu kişi bulundu; bu kişilere ilişkin kontrollerde düzensiz göçle bağlantı olmadığı bildirildi. Yapılan araştırmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 Türk vatandaşı yakalandı ve işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Kent genelinde ekipler tarafından 20 umuma açık yer, 7 terminal ve 20 metruk bina kontrol edildi. Denetimler, özellikle şüpheli kişi ve durumlara odaklanarak göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele hedefiyle planlandı.

trafik denetimleri ve idari işlemler:

Trafik kontrollerinde 998 araç kontrol edilirken, kural ihlali tespit edilen 31 sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda ayrıca 2 kişi hakkında adli işlem, 4 kişi hakkında ise idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama ile düzensiz göçün önlenmesi amacıyla kent genelindeki denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.

TEKİRDAĞ’DA DÜZENSİZ GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA 323 POLİSİN KATILIMIYLA...

TEKİRDAĞ’DA DÜZENSİZ GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA 323 POLİSİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMASINDA 3 BİN 551 KİŞİ SORGULANDI, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 6 TÜRK VATANDAŞI YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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