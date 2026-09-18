Tekirdağ’da ağustosta ikinci el konutlar baskın çıktı

Tekirdağ'da ağustos verileri:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos 2026 konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre, Tekirdağ'da ağustos ayında 3.391 konut satışı yapıldı. Bu dönemde konut satışlarında ikinci el konutlar öne çıktı.

Konut satışlarının dağılımı:

Toplam satışların 1.341'i ilk el, 2.050'si ikinci el konutlardan oluştu. İkinci el satışların payı yaklaşık %60,4 iken, ilk el satışların payı yaklaşık %39,6 oldu. Ayrıca konut satışlarının 730'u ipotekli olarak gerçekleştirildi; tüm konut satışları içindeki ipotekli payı yaklaşık %21,5 düzeyindeydi.

İş yeri satışları ve ipotek durumu:

Aynı dönemde kentte toplam 286 iş yeri satıldı. Bu satışların 105'i ilk el, 181'i ise ikinci el iş yeri olarak kayıtlara geçti. İş yeri satışları içinde ipotekli işlem sayısı 13 olarak raporlandı; iş yeri satışları içerisindeki ipotekli payı yaklaşık %4,5 seviyesindeydi.

Veriler TÜİK kaynaklı olup, Ağustos 2026 dönemi için Tekirdağ'daki konut ve iş yeri piyasasının kısa bir fotoğrafını sunuyor. İkinci el konutlardaki ağırlık ve ipotekli işlemlerin payı, dönemin piyasa eğilimlerine işaret ediyor.

TEKİRDAĞ'DA 2026 YILI AĞUSTOS AYINDA 3 BİN 391 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SATIŞLARIN 1 341'İ İLK EL, 2 BİN 50'Sİ İSE İKİNCİ EL KONUTLARDAN OLUŞTU.