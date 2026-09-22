Tekirdağ’da asri mezarlığın tarihini taşıyan 90 mezar kayıt altına alındı

Proje hakkında:

Tekirdağ’da Türk-İslam dönemine ait mezartaşları ve kitabelerin kayıt altına alınması amacıyla yürütülen "Türk-İslam Dönemi Mezartaşları-Kitabeler Ulusal Envanter Projesi", İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyeleri ve Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Bilim Derneği (UTABİLİM) işbirliğinde sürdürülüyor.

Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11 Haziran 2026 tarihinde kabul edildi ve altı yıllık bir çalışma olarak planlandı. Tekirdağ, proje kapsamında belirlenen pilot iller arasından 5. il olarak yer aldı.

Saha çalışmaları ve envanterleme:

Proje bünyesinde 17 kişilik ekip sahada mezartaşları ve kitabeler üzerinde inceleme yapıyor. Ekiplerin hedefi, mezartaşlarının fiziksel kayıtlarını oluşturmak, üzerlerindeki kitabeleri belgelemek ve taşların taşıdığı tarihsel bilgileri sistematik şekilde arşivlemektir.

Asri Mezarlık’ta yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 90 mezar envanterlenerek hazırlanan rapor ve görsel dokümantasyon Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu. Çalışmalar hem mezar taşlarının tipolojik özelliklerini hem de kitabelerin epigrafik verilerini kayıt altına alacak biçimde planlandı.

Vali ziyareti ve destek:

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ökkeş Narinç, Proje Yürütücü Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kaya ve proje ekibi, yapılan çalışmaları görüşmek üzere Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Proje Koordinatörü Doç. Dr. Ökkeş Narinç, saha çalışmaları, envanter sonuçları ve projenin ilerleyişi hakkında Vali Soytürk’e bilgi verdi. Vali Soytürk, proje ekibine başarı dileyerek yürütülen çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Projede elde edilecek belge ve veriler, yalnızca mezar alanlarının korunmasına katkı sağlamakla kalmayacak; mezartaşlarının taşıdığı ad, tarih, ikonografi ve kitabe bilgileri sayesinde toplumların yerel ve bölgesel tarihine ilişkin yeni veriler de ortaya çıkacak. Bu verilerin ulusal envantere kazandırılmasıyla, taşınır olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

İlerleyen aşamalarda, kaydedilen mezartaşlarına ilişkin veri tabanının genişletilmesi ve diğer pilot illerde yürütülen çalışmalarla karşılaştırmalı analizlerin yapılması planlanıyor. Proje süresince elde edilecek bilgiler, hem akademik çalışma hem de korunma politikaları açısından referans oluşturacak.

Tekirdağ’da 90 mezartaşı envantere alındı