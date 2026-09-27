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Tekirdağ'da denizle buluşma: TCG Yıldırım ziyaretçilerini ağırladı

Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yılı ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Yavuz sınıfı TCG Yıldırım (F-243) Tekirdağ'da halkın ziyaretine açıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekirdağ'da denizle buluşma: TCG Yıldırım ziyaretçilerini ağırladı

Tekirdağ ziyareti ve etkinlikler:

Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında görevlendirilen Yavuz sınıfı fırkateyn TCG Yıldırım (F-243), Tekirdağ sahiline demirleyerek vatandaşların ziyaretine açıldı. Kent sahilinde konuşlanan gemi, sabah saatlerinden itibaren halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ziyaretçi ilgisi ve etkinlikten kesitler:

Ziyarete gelenler, fırkateynin çeşitli bölümlerini gezme fırsatı buldu; görevli personel geminin görev yapısı ve Türk Deniz Kuvvetleri hakkında bilgiler verdi. Özellikle çocuklar ve gençler arasında yoğun ilgi gözlenirken, ziyaretçiler gemi önünde fotoğraf çektirdi ve mürettebatla sohbet etti.

Gemi özellikleri ve tarihçe:

Yavuz sınıfı fırkateynlerden olan TCG Yıldırım, F-243 borda numarasıyla envanterde yer alıyor. Gölcük Tersanesinde inşa edilen gemi, 1989 yılında hizmete girdi. Yaklaşık 115 metre uzunluğunda olan fırkateynin azami hızı 27 knot ve mürettebat kapasitesi yaklaşık 180 kişi olarak belirtiliyor.

Millî Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, 27 Eylül 1538 tarihinde Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Andrea Doria idaresindeki Haçlı donanmasına karşı elde ettiği Preveze Deniz Zaferinın yıl dönümü vesilesiyle İstanbul Boğazı'nda denizde geçit töreni düzenlendi; farklı limanlardaki Deniz Kuvvetleri unsurları da halkın ziyaretine açıldı. Tekirdağ'daki ziyaret, halkın deniz unsurlarıyla doğrudan temas kurmasına ve denizcilik tarihine ilişkin farkındalığın artmasına katkı sağladı.

Etkinlik, hem tarihsel bilincin tazelenmesine hem de genç kuşakların denizcilik mesleğine ilgi duymasına zemin hazırladı. TCG Yıldırım'ın Tekirdağ ziyareti, vatandaşlara Türk Deniz Kuvvetleri faaliyetlerini yakından görme ve sorularını doğrudan muhataplardan alma imkânı sundu.

TCG Yıldırım Fırkateyni Tekirdağ’da ziyarete açıldı

TCG Yıldırım Fırkateyni Tekirdağ’da ziyarete açıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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