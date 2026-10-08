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Tekirdağ'da eylül ayında geniş çaplı jandarma operasyonu: 209 yakalama, 41 tutuklama

Tekirdağ'da 1-30 Eylül 2026'da jandarma operasyonlarında 209 şüpheli yakalandı, 41 kişi tutuklandı; silah, uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tekirdağ'da eylül ayında geniş çaplı jandarma operasyonu: 209 yakalama, 41 tutuklama

Operasyonların genel bilançosu:

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele, silah kaçakçılığı ve diğer suçlara yönelik kapsamlı operasyonlar yürüttü. Yapılan çalışmalarda toplam 209 şüpheli yakalanırken, haklarında işlem yapılanlardan 41 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

ele geçirilen silah ve araçlar:

Operasyonlarda çok sayıda suç aleti ele geçirildi. Bunlar arasında 4 tabanca, 9 tabanca mühimmatı, 1 av tüfeği ve 6 av tüfeği mühimmatı yer aldı. Ayrıca suçlarda kullanıldığı değerlendirilen 5 otomobil ile 2 sahte plaka'ya el konuldu.

uyuşturucuya karşı yürütülen çalışmalar:

Uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen maddeler detaylandırıldı: 1 kilo 14 gram kubar esrar, 1 kilo 858 gram bonzai, 2 gram kokain, 118 gram metamfetamin ve 16 gram eroin. Bunun yanı sıra 1.489 adet sentetik ecza, 127 kök kenevir, 114 uyuşturucu kullanma aparatı ve 9 hassas terazi bulundu.

kaçakçılık ve tarihi eser operasyonları:

Kaçakçılık kapsamında ele geçirilen maddeler ve ekipmanlar da ayrıntılı şekilde kayıtlara geçti: 9.170 litre etil/metil alkol, 161 litre alkollü içki, 146 kilogram açık tütün, 3 kilogram nargile tütünü, 333 bin 660 adet dolu makaron, 74 bin adet makaron, 274 puro ve 616 paket kaçak sigara. Operasyonlarda ayrıca 2 elektronik ve 3 elle makaron doldurma makinesi ile 1 damıtma düzeneği bulundu.

Ekiplerin çalışmaları sırasında pek çok diğer eşya da ele geçirildi: 128 adet sahte ürün, 64 elektronik sigara, 43 boş sigara kutusu, 23 cep telefonu, 6 cep telefonu şarjı, 1 flash bellek ve 1 hard disk.

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda ise 17 tarihi sikke, 2 tarihi eser, 2 dedektör ve 23 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

TEKİRDAĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 1-30 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA OPERASYONLAR...

TEKİRDAĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 1-30 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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